YouTuber「好棒Bump」曾拍攝一系列詐騙解碼影片，更出手救援受困柬埔寨的台人，不過卻被外交部痛批「誤導國人」，日前Bump忍無可忍，邀請受害者上鏡澄清，而這部影片的觀看次數雖突破270萬，卻沒有出現在YouTube的發燒排行榜中，引起網友熱烈討論，媒體人黃揚明更酸：「還需要什麼數位服務中介法？有網軍就好棒棒啦！」

鄉民在《PTT八卦板》發文，表示Bump昨（19）日發的影片「來！受困證人來講真相了！外交部請出來解釋！」點閱率已經超過200萬，是Bump頻道訂閱數的兩倍多，且表示喜歡的正讚數量更超過27萬，但讓他不解的是，這部影片卻沒有上YouTube熱門發燒。

貼文曝光後引起熱議，有網友認為，可能是因為Bump原本有設定影片觀看的年齡限制，後來才移除，或許因此影響到演算法。不過，有更多人推測影片可能遭到YouTube「黃標」警告，「被檢舉到黃標啦」、「肯定一堆人進去按倒讚跟檢舉」、「被一堆檢舉，上不了發燒的」、「我也覺得奇怪，政論節目每天上發燒，但Bump卻上不了，有夠扯」。

不僅如此，也有人留言狂酸：「違反數位中介法，沒責令YT刪除就偷笑了」，對此媒體人黃揚明稍早也在臉書發文指出，Bump昨天受訪的影片全數被檢舉為黃標，懷疑這部高達200多萬觀看的影片也是因此上不了YT發燒，黃揚明直說，「這樣，還需要什麼數位服務中介法嗎？有網軍就好棒棒啦！」