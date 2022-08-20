國家通訊傳播委員會(NCC)16日舉行「數位中介服務法」草案說明會。（杜宜諳攝）

對於蔡政府想要強渡關山通過《數位中介服務法》，美麗島電子報董事長吳子嘉認為，件是很愚蠢，NCC變成「鄭南榕製造工廠」，政府一定倒！

劉寶傑在《關鍵時刻》節目中指出，《數位中介服務法》這部法律由主關機關解釋，人民會百口莫辯。美麗島電子報董事長吳子嘉認為，這件是很愚蠢，NCC要把手伸到網路，但台灣又不缺鄭南榕，它變成「鄭南榕製造工廠」，弄一堆鄭南榕出來，政府一定倒！

吳子嘉說，一個形象好的政府，道德高尚，定一部法律，大家全部聽沒話講。但道德形象不行，還要求、管制老百姓，手法很拙劣，任期只剩1年多，在民主國家做不到，最後一定做不下去。

吳子嘉直言，「你要砍我人頭才有用」，否則就玩下去，玩到底最後誰倒？最後就多製造幾個許信良、施明德而已！民主國家想跟政府搗蛋的人多得很，關幾個月真的不太怕，在裡面還是老大，老百姓不會死，但政府會先倒。

劉寶傑質疑，他們有很多塔綠班！吳子嘉堅持，他們會先垮、先下台！陳吉仲有什麼用？政府垮台，但消基會還在，陳吉仲先回家吃自己！「鐵打營盤、流水的兵」，這是在「癡心妄想、顛倒黑白」！

吳子嘉最後強調，這部法律目的在控制人民，但是在民主社會不是常態，所以做不到！