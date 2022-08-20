NCC於18日舉行《數位中介服務法》草案公開說明會，邀請各平台、資訊儲存服務業者和公協會參與，PTT法律顧問許哲仁在現場疾呼該法形同要PTT關站。事後，台灣最大動漫及遊戲社群網站「巴哈姆特」執行長陳建弘，如今更發文表示，NCC這項法案對未來網路世界的發展有很大影響，對巴哈姆特是「一記致命的大絕」。

NCC日前舉行的說明會，已成立25年、用戶數逾200萬的巴哈姆特副執行長陳建仁也受邀出席，他在現場強調，「在難以判定違法的前提下，刪文是平台的唯一選擇，這將對言論自由造成重大影響。」

事後，巴哈姆特執行長陳建弘進一步以「sega」的暱稱，在該網站發文指出，巴哈姆特參加說明會前，猶豫很久要不要站在媒體前，「怕往前站一步會帶來什麼負面的影響」。但他說，法案對未來網路世界的發展有很大的影響，對巴哈姆特更是一記致命的大絕，所以最後還是決定淌混水。

陳建弘說，巴哈早期是完全禁止政治文，因為政治議題容易擦槍走火，他根本不想分心去處理政治文帶來的問題。但隨著巴哈姆特的發展，很多時事討論很難不扯到政治，管也管不完，於是在抱著良性討論的期待下開放政治討論。

「很多人幫我解讀，說我雙標的、說我挺藍的、說我挺綠的」，陳建弘說，巴哈姆特很簡單也很難，就是一個讓動漫遊戲的同好們開心交流的地方，如此而已。

貼文一出，引來網友推爆，不少人留言稱「本推文違反數位中介法已被刪除」，大酸蔡政府；更有網友感嘆「這次不是我們去列管政治了；而是政治把手伸向我們」、「你不管政治，政治就會來管你，現世報來的總是特別快。」