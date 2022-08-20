新北市舉辦「Just FUN 新北」街頭文化節，侯友宜上台唱饒舌。（王揚傑攝）

新北市舉辦「Just FUN 新北」街頭文化節，侯友宜與街頭藝人合影。（王揚傑攝）

新北市舉辦「Just FUN 新北」街頭文化節，「新北Fun街頭」街舞大賽各隊表現精采。（板橋區公所提供）

新北市文化局結合饒舌、塗鴉、街舞3項賽事，並加入街頭藝人、嘻哈市集等元素，全國首創「Just FUN 新北」街頭文化節，今（20日）、明兩天在市民廣場及板橋府中廣場熱鬧登場，新北市長侯友宜到場親身體驗嘻哈文化，也為所有參賽的選手加油打氣，期許街頭藝術文化在新北市發揚光大。

新北市今年引進本土經典嘻哈饒舌賽事「MADSTREET狂熱街頭」饒舌爭霸戰，是距上屆賽事暌違7年後，終於落腳新北，創辦人MC耀宗親自擔任評審，並與市長侯友宜同台演出；「墨路行者國際塗鴉大賽」也是首度在新北舉辦，決賽主題為Old School Hip Hop Party（老派嘻哈派對），共8組團隊將大展身手，發揮街頭創作實力。兩項賽事都在府中廣場舉行，現場聚集大批人潮。

「新北Fun街頭」街舞大賽已有13年歷史，是國內極富盛名的街舞重要賽事，今年有近300組的青少年與成人組街舞高手參賽，總獎金超過35萬元，冠軍隊伍更將獨家發行NFT，決賽於21日在市民廣場舉行。

活動現場還有近30攤的嘻哈文創攤商市集及街頭藝術大匯演，馬戲、雜耍特技、美式踢踏舞、魔術秀及魔幻變臉等精彩演出輪番上陣，召集多元的街頭藝術在新北市大集合。

侯友宜表示，新北市的府中廣場非常熱鬧，很開心能夠有這樣的表演空間讓年輕人釋放熱情。多元文化要互相融合，長輩和年輕人要互相尊重，秉持嘻哈界「peace」的精神，新北市好、大家共榮共好。

文化局表示，新北市設置FUN舞空間，今年底前計完成9處，近4年以來各空間已累計超過10萬人次使用；另在街頭藝人部分，新北已累計超過2300多位街頭藝人完成登記，並開放117處展演空間，超過250個展演點位，並辦理200場次活絡展演機會及費用補助。