民進黨台北市長參選人陳時中將疫苗採購合約列為絕對機密，要求保密30年；台灣維新台北市長參選人蘇煥智表示，陳時中認為，國際商務實務，主要是疫苗是賣方市場，賣方要求「價格保密」，這個答覆其實凸顯其濫用「國家機密保護法」的黑箱作業心態。

蘇煥智今質疑，只因為價格要保密，就可以讓整個採購契約列為絕對機密保密30年嗎？這不是濫權嗎？

他說，事實上價格也無法保密，因為到底採購多少劑？總價款多少？這些都是主計、審計有權審核的事項。難道連主計、審計都不能查嗎？那就更嚴重的課題。

他說，將「商業機密」（原只有民事責任問題）提升為「國家絕對機密」，而用刑責來保護，這已經是嚴重的濫權。如此將使許多「採購貪腐」，濫用「商業機密」條款，寄生在「商業機密」條款，再將「商業機密」提升到「國家絕對機密」來保護，如此將成為「貪腐黑箱」。

他認為，就算「價格保密」但能迴避主計、審計及國會監督嗎？拒絕國會監督，也是嚴重違憲濫權，也凸顯蔡政府及陳時中的傲慢與獨裁。

他認為，最近陳時中要求台北市政府要公開大巨蛋相關會議紀錄；但在部長任內卻拒絕公開疫苗合約、高端審查會議紀錄、拒絕公佈「3＋11」開放決策相關會議紀錄。凸顯陳時中不但黑箱而且又雙標的性格。

他表示，蔡英文、陳時中濫用「商業機密」轉成「國家絕對機密」，又拒絕國會監督，使「貪腐寄生商業機密」上。