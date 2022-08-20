柬埔寨人口販運事件狂燒，致力於救出豬仔的網紅「好棒Bump」，遭到外交部稱「勿以訛傳訛誤導國人」，對此，劉寶傑質疑，吳釗燮不是第一衝、第一勇？吳子嘉笑稱，那是嘴砲第一勇！更可惡是「他不做事，也不讓別人做」。劉寶傑也痛批，自己沒能力，也讓別人沒能力；自己救不了，也讓別人救不了！

柬埔寨人口販運事件狂燒，致力於救出豬仔的網紅「好棒Bump」控訴年初在杜拜救援時，駐地辦事處卻消極應對，導致救援時程拉長，卻遭外交部否認稱「勿以訛傳訛誤導國人」，讓Bump氣炸，18日晚間更開直播邀豬仔作證，並點名部長吳釗燮出來面對。

對此，劉寶傑在《關鍵時刻》指出，人民效忠國家，是希望國家能保護我們。英美的國民在外面，國家都會設法救回來。在台灣，若人在外面，自求多福，再多講兩句，變成「你有問題，你自己貪婪」，去救的人還被懷疑有掛鉤，「我從來沒看過這樣的國家，不救就算了，還說風涼話！」

吳子嘉認為，這是落井下石，沒能力懲罰敵人，先懲罰自己的人民！政府當官的人最怕負責任，當官之道是爭功諉過！

劉寶傑質疑，吳釗燮不是第一衝、第一勇？吳子嘉笑稱，那是嘴砲第一勇，碰到這種事情，他確實沒能力！但可以跟台商談，台商有力量。全世界搞綁架人質，只要給鈔票，沒有救不出來的人。台灣人更可惡是「他不做事，也不讓別人做」，還說勾結、扣上幫派，救人救到一半變成犯人，誰敢救？

劉寶傑也痛批，自己沒能力，也讓別人沒能力，自己救不了，也讓別人救不了！