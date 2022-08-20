大陸中央氣象台8月20日18時繼續發佈高溫紅色預警：預計8月21日白天，甘肅南部、陝西南部、河南、安徽、江蘇南部、上海、湖北、湖南、江西、浙江、福建、四川中東部、重慶、貴州東部和北部、雲南東北部、廣東北部、廣西北部等地有35～39℃高溫天氣，其中，陝西南部、四川東部、重慶、湖北、湖南中北部、安徽東南部、江西西北部、浙江中南部等地的部分地區最高氣溫可達40℃以上。今日中國高溫榜前十門檻升至43.7℃，且全部皆在重慶，最高溫達44.1℃。