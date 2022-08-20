由日本台灣交流協會、行政院農業委員會主辦，文化總會共同主辦的「台日水果夏祭」活動，吸引不少民眾到場參觀嘗鮮。（姚志平攝）

「台日水果夏祭」活動中，來自日本的水蜜桃、葡萄，以及台灣的香蕉、紅龍果等各式水果，讓人垂涎欲滴。（姚志平攝）

「台日水果夏祭」活動中，台灣盛產的火龍果又大又鮮甜。（姚志平攝）

「台日水果夏祭」活動中，商家所展示的番茄，色彩鮮豔美不勝收。（姚志平攝）

「台日水果夏祭」活動中，商家推出綜合多項水果的哈蜜瓜蛋糕，令人食指大動。（姚志平攝）

「台日水果夏祭」活動中，以水果為原料製成的冰棒，成為夏日最搶手的商品。（姚志平攝）

「台日水果夏祭」活動中，鳳梨醬亦是台灣特色產品。（姚志平攝）

「台日水果夏祭」活動中，農委會主委陳吉仲（右三起）、日台交流協會代表泉裕泰、外交部長吳釗燮等人一同將水果放進台日友情籃中，象徵雙方友情如這些水果般甜蜜。（姚志平攝）

由日本台灣交流協會、行政院農業委員會主辦，文化總會共同主辦的「台日水果夏祭」活動，於8月20日在凱達格蘭大道登場，集結35個攤商，滿滿呈現台日雙方特色水果及相關製品。 近2年半疫情橫掃全球，日本和台灣手拉手，彼此幫忙度過重重難關，台日感情多元，今年以色香味俱全的水果當主題，可望創造更多難以抹滅的交流與回憶，今年「台日水果夏祭」更是日台交流協會成立邁入50周年的重要紀念活動之一。

推廣活動上，日本香氣迷人的水蜜桃、葡萄，台灣盛產的文旦、香蕉、紅龍果、鳳梨，還有各式水果製成的果醬、糕點與冰品，讓不少民眾熱情參與並購買，現場還設置撈金魚、投擲趣等日本夏日祭典遊戲。 農委會陳吉仲主委、日本台灣交流協會代表泉裕泰、外交部長吳釗變、農糧署署長胡忠一、台灣日本關係協會會長蘇嘉全及文化總會江春男副會長皆到會場。日方獻上爆汁水蜜桃及甜口葡萄，台灣以鳳梨、芒果、香蕉、紅龍果、文旦為主，共同放進台日友情籃中，象徵雙方友情如這些水果般甜蜜。

農委會陳吉仲主委表示，本次活動藉由水果穩固雙方友誼，以促進台日交流及穩固台日雙方友誼，請日本好朋友及國人把握嘗鮮時機，邀請大家一起品嘗今夏最甜蜜的台灣夏季水果，以具體行動表示對台日兩國優質果品的支持；日台交流協會代表泉裕泰亦表示，台灣朋友也很了解日本水果，講究的程度完全不輸給日人。水果就是連結台日民眾的象徵之一，因此就任後立志，在任內一定要辦一個以水果為主題的日台友情活動，希望這些夏天的滋味能帶給大家難忘的夏季美好回憶。