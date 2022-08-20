Explosions reported at Russian fleet headquarters in occupied Sevastopol, Crimea. This is big. pic.twitter.com/y8WRHI6PJn — Churchill 🇬🇧🇺🇸🇺🇦 (@WarAgainstPutin) August 20, 2022

俄軍併吞的克里米亞（Crimea）薩基空軍基地(Saky airbase)過去9天以來砲聲隆隆，基輔連日襲擊造成俄軍黑海艦隊（Black Sea Fleet）逾半數戰鬥機無法升空。20日又傳出俄國在該區的海軍總部遭無人機攻擊，官員透露「這對莫斯科高層產生重大心理影響」，戰事幾乎陷入停頓。

自由歐洲電台(RFE/RL)報導，稍早克里米亞地區的俄軍黑海艦隊總部遭無人機攻擊，推測烏方再度展開「神秘偷襲」。該區西南岸港口城市塞凡堡(Sevastopol)管理員隨即在Telegram發文，稱「無人機墜毀在屋頂上，沒有造成任何傷亡」，社群平台還流出許多爆炸後的影像，從遠處就能看到建築物竄出滾滾黑煙。

Explosion at or near the Russian Black Sea Fleet headquarters in #Sevastopol in occupied #Crimea this morning. Drone attack suspected. pic.twitter.com/hqBRWLZ1v7 — Igor Sushko (@igorsushko) August 20, 2022

同一天，州長拉茲沃扎耶夫(Mikhail Razvozhaev)也證實這項消息，表示「遺憾的是，我們沒能擊落無人機…」

官員呼籲居民保持冷靜，因為該區仍有無數的小型無人機正在埋伏，小型砲彈不會造成重大傷亡。更補充「目標已非秀肌肉，而是心理戰」。

海軍總部遭炸是最新一次行動，推測此為烏軍全神貫注於半島計畫的產物。包括上週薩基空軍基地發生連環爆，一名消息人士透露，這使得俄國黑海艦隊超過一半戰機無法升空。

西方官員則認為，克宮現階段應該正在想辦法推卸責任，而普丁這邊則是努力向百姓隱瞞事實；還稱「克里米亞連環炸已經對莫斯科領導層心理上產生重大影響，入侵烏克蘭幾乎處於停滯狀態。」