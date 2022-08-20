年底台北市長選戰，內科交通成各參選人陣營攻防重點，但主張多著重硬體建設擴充。前台北市長郝龍斌受訪坦言，當前內湖交通與人流負荷超過現在交通硬體建設可負載能量，但要解決，除改善硬體與軟體建設，更重要是交通管理。

郝龍斌表示，當前內湖交通不要說是上下班尖峰時間塞車，就連周六、日離峰時間部分節點也照塞，這就代表市政府交通管理有問題，要改善，短期應先透過交通管理方式，紓緩尖峰時刻或非尖峰塞車情形，內湖的交通絕對不是沒有救。

郝龍斌舉例，任內透過交通控制中心掌握全市車流資訊，只要發現市區有路口塞車，就要求交通警察須10分鐘內到場疏導，否則就嚴懲，對表現好的員警則給予獎勵，所以任內未發生大塞車問題，這就是治理之方。

對柯市府批評前朝內科交通建設未顧及發展需求，郝龍斌表示，同意現在內湖交通與人流負荷超過現在交通硬體建設可負載能量，但柯市府既然知道負載量大，這近8年下來內湖交通硬體建設為何也沒有擴充？

郝龍斌指出，在他任內規劃推動的士林科技園區，原本計畫就是希望開發完成後，可把部分內科南軟廠商移到士林科技園區，減輕內科交通負荷，但柯市府卻又一如往例延誤市政重大建設，延誤士林科技園區興建，才讓內科仍須獨力作戰。

郝龍斌說，台北市科技廊帶原本就有內科、南軟與士科3塊，依規畫生技產業要放在士林科技園區，但柯市府接手後一直沒有建起來，如今又要內科金雞母生蛋，又不幫忙解決交通、安置問題，還想怪罪前朝合理嗎？

郝龍斌表示，台北市長柯文哲要尊重專業，不要覺得他比交通專業的人聰明，多聽幾個交通專業人士、交通大隊長意見，內科現在交通問題就不會這麼嚴重。

至於民進黨台北市長參選人陳時中提出穿越基隆河與增加國道引道方式疏導內湖交通，郝龍斌說，從基隆河、松山機場地下穿過去的方案不實際，8年也做不完，質疑陳知道基隆河深度才多少嗎？

郝龍斌表示，要解決內科交通問題重點是管理，先透過管理解決能解決的問題，再來考慮後續硬體建設擴充。

郝龍斌說，其實「陳時中、柯文哲這幾個老大」多到台北市交通局行控中心去看一看，聽聽那邊人的意見，好好用用1999與行控中心，就會知道短期內湖交通問題該怎麼做。