特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）先前宣布斥資440億美元收購推特（Twitter），之後反悔被對方告上法院。有推特員工透露，他們近期被告知，年終獎金可能僅剩往常的一半，原因除了經濟大環境影響以外，馬斯克收購案也是使廣告商態度轉變的原因。

綜合外媒報導，員工表示，推特財務長西格爾（Ned Segal ）周五（19日）向員工發布一封內部信，信中將獎金腰斬的原因歸咎於財務問題，主要是俄烏戰爭帶來的經濟隱憂，以及馬斯克收購案為公司帶來不確定性，導致廣告商抱持觀望態度。

今年4月，馬斯克宣布將以440億美元的價格收購推特，但目前正試圖取消這筆交易，遭推特告上法院，雙方訴訟將於10月開庭。

推特Q2繳出令人失望的財報，營收、獲利皆不盡人意，淨虧損2.7億美元，而去年同期則淨收入6600萬美元。對於表現差勁的原因，除了通膨、升息、供應鏈問題和俄烏戰火影響大環境使然，馬斯克收購案也是讓廣告商投放態度轉趨保守，進而營收承壓的原因之一。

針對此事，推特發言人證實信件內容的真實性，但並未進一步評論。