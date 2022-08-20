近日有一名長髮辣妹在游泳池，示範心肺復甦術(CPR)的正確步驟，在地板擺放一具模型假人，在替它脫去外衣之後，開始狂錄2分鐘多教學影片，不過由於她的泳池衣著實在太過清涼，加上一身超兇猛曲線太過引人注目，讓她在網路迅速竄紅，引來驚呼聲連連，結果仔細一看，這才發現是日文女神長瀨昆妮。

知名日文女神長瀨昆妮，擁有天使臉孔跟E罩杯胸型，身為日本華僑的她曾以日文教學生，被封為全台最辣日文女神，平常就不吝秀身體部位，粉專狂吸超過93萬人追蹤，這次她現身Youtube變身「火辣救生員」，熟練地操作CPR該有的正確步驟，結果穿著低胸泳裝，配上紅色救生褲，超窒息身材根本辣翻。

長瀨昆妮親自示範CPR動作。(圖/長瀨昆妮 FB)

長瀨昆妮扮救生員架勢十足。(圖/長瀨昆妮 FB)

長瀨昆妮FB發文寫下：「我可以幫你CPR，因為我的美讓你窒息，夏天到了，海邊或泳池戲水時，要注意安全，救人一命，人人有責，大家一起來學CPR」，可見社群也有Youtube影片，畫面正是她本人親自去示範，敬業跨坐到假人前方，用雙手去按壓假人胸部，同時不忘替對方做人工呼吸，看得網友心癢癢。

長瀨昆妮的專業示範讓網友想一看再看。(圖/長瀨昆妮 FB)

這段真實教學影片一出，立刻吸引網友們的關注，紛紛湧入留言：「我也想讓老師急救」、「窒息了，妮怎麼幫我CPR都可以」、「突然覺得很想學」、「快來救救我！看到我心跳加速得非常快」、「我可能會裝死到人工呼吸」、「 不想醒來是因為想在妳身邊待久一點」、「我人工呼吸的細節還沒掌握～可以一直重複嗎」。