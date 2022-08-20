1名男子光天化日之下在大街上遭5名男子暴打，有人拿石塊砸男子，有人則出拳狂毆，男子最後逃回屋內，影片就結束了。（翻攝自臉書「爆料公社」）

假日格鬥盃開打！網路上流傳一段影片，1名男子光天化日之下在大街上遭5名男子暴打，有人拿石塊砸男子，有人則出拳狂毆，男子最後逃回屋內，影片就結束；其他網友留言「五個小孩子打不過一個老阿伯，太爛了」、「誰的夾腳拖撐到最後沒掉就贏了」。

臉書「爆料公社」有網友分享1段影片，1名身穿白背心、橘色褲子的男子光天化日之下在大街上與約莫5名男子扭打起來，橘褲男先遭1人拉扯衣領，其他人則出拳、甚至拿石塊砸人，橘褲男最後倉皇逃回屋內，影片就結束了，原PO分享影片說「假日格鬥盃」。

1名男子光天化日之下在大街上遭5名男子暴打，有人拿石塊砸男子，有人則出拳狂毆，男子最後逃回屋內，影片就結束了。（翻攝自臉書「爆料公社」）

影片中5名男子輪番對橘褲男毆打，雙方還一邊飆罵髒話，還有人拿疑似石塊、磚頭的物體砸向橘褲男，一票人的拖鞋還四散掉落在路上，成為另類趣味點，有網友推測事發地在雲林口湖鄉宜吾。

網友紛紛留言「年輕人不講武德，說好的釘孤支，怎麼一起上又拿石頭又拿掃把的」、「這麼多個打一個還不能把他放倒」、「地方鄉親就算長大了，還是會偶爾打鬧，十分暖心」、「我現在知道平頭的好處了，完全無法抓頭髮」、「五個小孩子打不過一個老阿伯，太爛了」、「誰的夾腳拖撐到最後沒掉就贏了」、「不只年輕人，中年人也是很衝動的」、「就幾個小孬孬，不敢釘孤枝，靠人多而已」。