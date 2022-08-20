原本相當高調的薛舜文遭起底後，把近8年的臉書PO文全部刪光，只剩2014年8月以前的PO文，讓名字後的藍勾勾顯得格外諷刺。(圖／薛舜文臉書)

柬埔寨詐騙事件狂燒，吹哨者網紅《好棒Bump》也與外交部隔空交火，卻遭社運領袖薛舜文以「低學歷、低能、噁心、醜男」極盡羞辱，不滿的網友起底薛舜文才發現她竟是民進黨社群中心副主任，薛舜文事後刪除該篇貼文，如今更將過去8年貼文全數刪除。

薛舜文不滿網紅Bump槓上外交部，在臉書大罵Bump對正義理解淺薄低能，並攻擊學歷與外表「應該是社會大學畢業的」、「外表醜、內在又垃圾的噁男憑什麼罵外交部」，還不忘吹捧部長吳釗燮對台灣貢獻多。

代表基進黨參選的美女醫師吳欣岱稱Bump只救出一人，外交部已救出50人，被問數據來源卻答不出來。(圖／袁庭堯攝)

網友們起底薛舜文後，發現薛舜文早已從社運人士榮升，取代林瑋豐妻子楊敏成為民進黨社群中心副主任，紛紛湧入其臉書開罵，薛舜文隨後也將該篇PO文刪除，近日更是直接將2014年以後的貼文全數隱藏或刪除，躲避風頭。

此外，外表亮眼，此次代表基進黨參選北市港湖區議員的吳欣岱也在臉書PO文攻擊Bump「只救出1人」，強調外交部一年從柬埔寨救了50個人，大酸「病急亂投醫」，還稱被後有紅色勢力滲透的影子，卻遭網友們狠打臉「Bump救了40個人好嗎」、「人家從年初就一直在救援了，你才是跟風的吧」、「外交部救50個人資料哪來的，可以公布嗎」、「抹紅造謠後再來大內宣，這很綠色」、「到現在蔡英文一點反應都沒有耶」、「這件事就是悶太久一次爆開，你們根本後知後覺」，吳欣岱遭打臉後則是不再回應，但仍持續PO文宣傳，呼籲民眾把票投給自己。