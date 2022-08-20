林佳龍參加陳乃瑜舉辦的親子園遊會。（王揚傑攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍提出五泰輕軌應提升為中運量的捷運系統，批新北市政府的格局太小。新北市捷運局反駁，五泰輕軌經過專業評估運量預測，且交通部已核定，而當時的部長就是林佳龍。林佳龍今（20）日再批，新北市府還停留在過去台北縣的思維。

林佳龍今天下午參加民進黨新店區參選人陳乃瑜舉辦的親子園遊會，受訪時媒體詢問五泰輕軌爭議，林佳龍表示說，新北市政府還停留在過去台北縣的思維，無法脫胎換骨。

林佳龍表示，交通不只是運輸，交通是能帶動車流、物流、人流、金流、資訊流的建設，可以帶動產業與工作機會，如果以首都圈角度來看，讓五股泰山連接到蘆洲、三重甚至板橋，沿路可以開發很多產業園區，彌補過去在新泰溫仔圳、五股垃圾山被侯友宜趕走的產業和工作機會。

林佳龍批評，這種格局是現在的新北市政府看不到的，這也是為什麼他擔任交通部長任內要推動捷運汐東線，就是希望提升汐止地區的土地利用，交通便利後，可以築巢引鳳，引進高科技產業，而現在新北市的思維就是本位主義，不了解跨域治理。