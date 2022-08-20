味全龍「龍王」王維中「復活」，今天他繳出6.2局僅失1分好投，率隊以3比1擊敗富邦悍將，本季2勝都從富邦手中拿下，王維中透露贏球關鍵，「不追求三振、投給他們打。」

之前投手教練郭勝安就曾提到，王維中2好球後太刻意追求三振，導致自己用球數也增加，教練團也持續有與他溝通，今天王維中6.2局投球中還是有5次三振。

王維中表示，今天自己仍有投球數限制，之前自己兩好球後都會想用三振解決，但結果並不好，「今天就是投給他打，不用要求太完美，球數也比較節省。」

賽後總教練葉君璋認為，王維中此役的控球狀況不輸受傷的那一場、身體狀況也約有7、8成，但他自己卻說，賽前熱身時覺得狀況不是很理想，「上一場我賽前覺得狀況很好，但內容卻不好，今天可能覺得狀況沒很好所以就丟的比較謹慎一點。」

今天首度與年輕捕手林辰勳搭配，王維中認為兩人默契滿不錯的，「我想要配的球幾乎都有配到，賽前我們有針對對手稍微討論，也互相提醒補此，分享自己對左、右打的想法。」

此外，之前對上好友申皓瑋太亢奮導致受傷，今天兩人再度對決，王維中投起球來有稍微謹慎一點，讓自己不要太亢奮，他開玩笑說：「第一打席我本來想要故意四壞保送他，第二打席被他敲二壘安打又跑上三壘，我就對他翻了個白眼。」