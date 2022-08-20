羅時豐今晚開唱被比基尼辣妹包圍熱舞。（粘耿豪攝）

羅時豐今晚開唱被比基尼辣妹包圍熱舞。（粘耿豪攝）

羅時豐今晚開唱被比基尼辣妹包圍熱舞。（粘耿豪攝）

羅時豐今（20日）在北流舉辦「回歸正YA」演唱會，開場透過影片霸氣宣告「林北回來了」，隨後他身穿火紅背心登場，揮動結實手臂嗨唱快歌熱鬧非凡；54歲的他先前主持金曲典禮遭酸民炮轟，今在台上向觀眾放話：「我6年沒開演唱會了，一個老人家開演唱會，我準備好被酸民罵了，但酸民不可能買票進來吧？如果你們是酸民也是付費酸民，那就盡量罵沒關係。不管你們想不想聽，今晚我一定要唱到爽。」

羅時豐出道37年，這回首次挑戰饒舌組曲，之前被虧「語速太慢、饒舌唱成數來寶」的他，特別選唱〈辣台妹〉、〈我愛台妹〉雪恥；節目後段，〈細妹按靚〉舞曲版融入「斯斯廣告歌」，眼看現場歌迷情緒沸騰，辣妹舞群索性脫掉外套，僅穿比基尼性感嗨跳，打破北流開館以來最大尺度演出，讓羅時豐大呼「凍袂條」。

中場獻唱〈小姐請你給我愛〉及〈無言的結局〉經典曲，他邀請歌迷合唱，並透露現場一位合音老師，就是多年前他去東南亞巡演時被點名上台合唱，沒想到如今她已是天王天后的御用合音老師，羅時豐幽默說：「大家舉手要踴躍，搞不好我點上來合唱後，你的人生就不一樣了。」

3小時節目羅時豐一連飆唱36首曲目，且串場主持妙語如珠，逗得觀眾笑聲連連；提到這回開唱刻意不安排演出嘉賓，他自嘲因擔心對方搶了風采、自己淪為配角，索性從頭唱到尾；此外，他先前發片封面撞臉韋禮安，今晚索性將韋禮安的〈如果可以〉改編成台語版，獨一無二別有風味；而選唱李榮浩的〈爸爸媽媽〉時，大螢幕放上他與父親的合照，讓事前不知情的羅時豐一度動容，添增溫馨氣氛。演唱會共吸引3500位觀眾同樂，總票房粗估875萬。