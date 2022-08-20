對於四川工業「讓電於民」是否會延長時間，四川省水電投資經營集團達州市渠縣電力有限責任公司調度中心工作人員表示，「現在電力比較緊張，先保民用，工業用電暫時還不能恢復。會嚴格執行上級決定，目前還沒有接收到新的通知」。

界面新聞報導，受極端高溫天氣影響，四川省採取工業企業生產全停、讓電於民的措施。按照8月14日該省公布的「關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知」，該措施將於8月20日24點結束。

20日下午，中孚實業、浩物股份、通威股份等多家公司表示，尚未接到新的限電延期通知。

四川省水電投資經營集團達州市渠縣電力有限責任公司調度中心工作人員則表示，「現在電力比較緊張，先保民用，工業用電暫時還不能恢復。會嚴格執行上級決定，目前還沒有接收到新的通知」。

此外，據四川彭州市經濟科技和信息化局8月20日提供的消息，全市已有865戶工業企業納入有序用電範圍，共有750家工業企業放高溫假，單日最高壓減負荷23.6萬千瓦。