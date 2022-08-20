現代人觀念較開放，只要兩人單身又情投意合，相約床戰早已見怪不怪。但日前有網友透露，自己的好友意外約到了「堂弟女友」，甚至還在堂弟結婚前揭發這個天大的秘密，導致堂弟的婚禮告吹。而文章一出更是讓許多網友看不下去，怒罵原PO告密的友人：「出來玩還破壞遊戲規則」。

原PO在臉書「匿名2公社」發文表示，某次朋友去南部開交友軟體約女生「滾床單」，不料事後發現，對方居然是堂弟的女友，兩人雖然交往許久但卻分分合合，一開始他以為堂弟並沒有認真交往，所以才沒有揭穿這個意外，沒想到堂弟後來有意和女方結婚，再三思索後，他決定把這個秘密公諸於世。

果不其然，堂弟馬上就要求要和女方分手，但女方苦苦哀求，不斷解釋當時兩人處在分手階段，心情鬱卒之下才會上網尋求慰藉，不過堂弟心意以決，拒絕接受女方的辯解。在此事件結束後，原PO的朋友似乎感到相當愧疚，至今仍受到良心譴責，時常悶悶不樂。

貼文曝光後引起網友熱烈討論，不少人痛罵原PO的朋友出來玩還破壞規矩，「去跟堂弟講也是無聊」、「約砲還認親，壞了規矩」、「只能說你朋友大嘴巴，違反遊戲規則」、「一男一女約砲，事後男的覺得光明正大，把女方說得一文不值，還真好意思」，不過也有人認為：「究竟是壞人姻緣，還是助人為快樂之本，只有當事人才能體會」。