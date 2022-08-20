國家通訊傳播委員會（NCC）提出「數位中介服務法草案」，要求平台業者管制違法內容，引發各界反彈，質疑危害言論自由。對此，行政院長蘇貞昌19日受訪表示，實務作業如何做到最好，請相關部會要積極溝通，等到都能做到大家接受，才來繼續推動進行。《美麗島電子報》董事長吳子嘉今（20）日就爆出了蘇貞昌此舉的背後目的，直言「這是戰術型轉進」，引發討論。

NCC強推「數位中介服務法草案」，外界擔憂業者恐因第一時間難以判斷內容是否違反，可能會一律刪除爭議文章或留言，引發外界質疑該法傷害言論自由。面對各界反彈聲量大，蘇貞昌回應，言論自由是堅持的價值，而假訊息受害民眾無數，如何在實務作業上能夠做到最好，需要各方多溝通，如果在實務面、操作面還有不及，或者需要再溝通的部分，都請相關部會要積極溝通，等做到大家都能夠接受，才來持續進行。

吳子嘉今日也在網路節目《董事長開講》中表示，其實蘇貞昌出手踩《中介法》剎車，是叫「戰術型轉進」，蘇貞昌並沒有想停，他在避風頭。吳子嘉更說「有一天蘇貞昌會突然立法院偷襲、強渡關山，用優勢表決，根本沒有立法委員敢質疑他」，吳子嘉最後也痛批「NCC根本不是獨立單位，是打手單位」。