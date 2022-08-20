對向飛出輪胎砸中賓士「撞凹1大洞」 恐怖賠償金額網嚇壞（翻攝自臉書「重機車友 各區路況、天氣回報中心」）

1輛賓士日前在山路過彎時，對向車道突然冒出1顆輪胎朝賓士擋風玻璃飛來，當場把賓士的左側引擎蓋撞凹，留下明顯輪胎痕跡，而事後報修單曝光，材料費與維修工錢加起來高達90多萬，網友直呼「都可以買輛新的」、「現在電子車的零件都很貴，這樣撞雷達應該都要換一輪了，90萬不意外」。

有網友在臉書「重機車友 各區路況、天氣回報中心」分享一段影片，1輛轎車行駛在山路上，突然在一處轉彎處的對向車道「滾來1顆輪胎」，該輪台撞擊分隔島後彈飛起來，接著就朝目擊的賓士車砸去；該賓士車遭砸後，左側引擎蓋被撞出1個凹洞，車身還可以見到明顯輪胎痕跡，地面上也有疑似車身的零件碎片。

1輛賓士遭對向車道冒出1顆輪胎朝擋風玻璃飛來，左側引擎蓋被撞凹，留下明顯輪胎痕跡，而事後報修單曝光，材料費與維修工錢加起來高達90多萬。（翻攝自臉書「重機車友 各區路況、天氣回報中心」）

而PO文中曝光報修單，噴漆總計約8萬元，而零件費用竟高達69萬，最後修理費用總計為85萬多，含稅後為90萬多，文章曝光引法討論，網友留言「如果是一條人命，這90幾萬是一個警惕，輪胎要鎖緊」、「現在電子車的零件都很貴，這樣撞雷達應該都要換一輪了，90不意外欸」。

其他網友留言「只能說是不幸中的大幸，沒砸到人加上閃過燈具」、「如果是騎士，穩死的」、「真的是運氣好」、「呃⋯我怎麼看到又可以再去買一台車的價錢了」、「還好不是賓利、勞斯萊斯、超跑，不然就GG了」、「賠一台國產車價格，但生命無價喔」、「反正學長一定沒錢賠，大車日常你自己要會閃」。