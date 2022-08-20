【佩潔氣象報報】太平洋高壓影響!週末高溫炎熱 午後山區雷陣雨│中視晚間氣象 20220820

受到太平洋高壓西伸影響，明日各地高溫炎熱，體感溫度最高恐突破40度，氣象局也針對全台9縣市發布高溫資訊，僅南台灣和部分山區有零星雷陣雨。而過了下周三，要留意菲律賓東方海面的低壓，目前仍不排除有生成颱風的機會，今年有可能會創下「最晚發布颱風警報」的紀錄。

氣象局指出，明（21）日受高壓影響及華中暖空氣南下，水氣減少，天氣晴朗穩定、高溫炎熱，午後嘉義以南及其他山區有局部短暫雷陣雨，不過以偏山區為主，降雨局部且短暫。

各地高溫普遍為33至36度，氣象局針對9縣市發布高溫資訊，花蓮縣、台東縣都有38度極端高溫機率，宜蘭縣、屏東縣、台北市、新北市、嘉義市、台南市、高雄市則可能達36度，部分地區體感溫度恐突破40度。

氣象局針對全台9縣市發布高溫燈號，花蓮、台東有機會出現38度極端高溫。（圖／取自中央氣象局官網）

中央氣象局預報員陳伊秀表示，明後兩日（8/21-8/22）水氣減少，午後只有山區、嘉義以南近山平地有降雨，範圍較小，不過下周二（8/23）水氣稍增，各地山區、中南部和東南部有午後降雨。要注意的是，明日到下周二（8/21-8/23）氣溫會更熱，大台北、花蓮、台東會出現37度高溫，提醒民眾慎防熱傷害。

氣象局表示，下周氣溫仍居高不下，大台北、花蓮、台東可能出現37度高溫。（圖／取自中央氣象局FB）

而下周三（8/24）則要關注菲律賓東方的熱帶系統，目前觀測，該系統靠近台灣時，不排除增強為熱帶性低氣壓，甚至颱風，即使未成颱也會為台灣南部和東南部帶來不定期降雨。若本月30日前仍未發布颱風警報，今年將創下64年來最晚發布颱風警報的紀錄。