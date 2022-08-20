大陸澎湃新聞報導，四川省彭州市經濟科技和信息化局20日消息，彭州市已有865戶工業企業納入有序用電範圍，共有750家工業企業放高溫假，單日最高壓減負荷23.6萬瓩。全市營業充電站56座已全面實行錯避峰用電，節約負荷7220瓩。

據官方消息，四川省面臨史上同期最高極端高溫、歷史同期最少降雨量、歷史同期最高電力負荷疊加局面，加上第三季正是拚經濟、搞建設、抓發展、上項目的黃金期，企業用電、民生用電、社會用電需求正在加速釋放，供需矛盾十分凸出。從7日開始，全省迎來第二輪極端高溫乾旱天氣，天然來水電量由同期約9億瓩時下降至約4.5億瓩時，且以日均2％的速度持續下降。

消息稱，彭州市在商貿服務業領域，對7家大型商場、1040家超市開展節約用電宣傳，關閉除商品冷藏和必要照明外的用電設備，關閉外牆燈飾，提高空調溫度至27度以上，節約負荷3332瓩。

在文旅服務業領域，指導網吧、KTV、星級酒店、藝術體育類培訓機構、健身房運動場館等空調溫度不低於27度以下，極端情況下暫停營業。

在城市照明領域，關閉全市光彩工程，主幹道路燈照明減少3／4，關閉市政照明設施2.3萬餘盞；關閉所有路口中高桿燈；關閉大型商業戶外LED顯示幕9處，勸導商家關閉商鋪發光招牌300餘處，節約負荷3123瓩。

在行政機關領域，全面推行自然光照明，關閉集中辦公區光彩樓體工程，辦公區空調溫度提高至27度以上。

在建築工地領域：全市84個建設工地，其中18個工地停工，4個工地自發電施工，20個工地積極落實高溫錯峰施工、暫停施工作業或局部停工。

消息還稱，彭州市經科信局、商務局、文體旅局、綜合執法局、市場監管局、住建局、機關事務中心等部門，強化各自領域的節能督查，共組建20餘支督查工作組，每天隨機督查全市節約用電工作情況。截至19日共開展巡查142次，整改問題128個。

在供應端，彭州市經濟科技和信息化局表示，動員四川石化啟動2台5萬瓩、1台2.5萬瓩自備發電機組，貢獻上網負荷約8萬瓩。動員全市其餘172戶工業企業自備（租用）發電設備187台，貢獻發電負荷2.47萬瓩。動員彭州市在營35座水電站全功率運行，貢獻上網負荷約3.25萬瓩。在此基礎上，抓好供電的科學調度。截至目前，除供電設備故障搶修臨時停電外，全市未對居民用電「拉閘限電」，有力保障了民生用電。