民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶今晚在專訪節目分享桃園選情看法，她提到，民進黨從全黨救一人到陣前換將，已出現「教訓民進黨」聲浪，市民心中有感。她坦言自己雖是三腳督中最缺乏資源的人，但相信有很多隱性支持者，更公開喊話民進黨前立委鄭寶清，若能作為策士協助她們突破困境，會是很大加分。

賴香伶表示，地方上有許多鄉親都說「還好有你們來」，現已出現教訓民進黨的聲音，因當初沒收初選太嚴重，自己走回頭路，經歷全黨救一人到最後換堅，過程中都是高層一人說了算，市民心中很有感，連她都懷疑，其中是否有大家不知道的原因，賴也點評國民黨桃園市長參選人張善政，比較不接地氣，感覺規格像在選總統。

民眾黨資源不足是今年選戰最大困境？賴香伶說，國人共識現在對執政黨確實失望，盼改變能從民眾黨發展起來，雖然民眾黨是資源最缺乏的一黨，但只要大家對政治還有期望，對台灣人民素質也有信心，今年六都選戰她抱持樂觀態度。她提到，現今年輕人診斷問題能力夠強，參選人也年輕化，只是要看他們是否願意走出來投票，將年輕支持度拉高，強調「換血時代已來臨」。

對於有網友認為賴香伶選戰打得太溫和，賴直言，不是溫和與否的問題，而是支持者現不現身，相信現有不少都是隱性的支持者，呼籲大家別看民調數字低就灰心，她自己一點都不灰心。賴更公開喊話，很希望獲得鄭寶清協助突破困境，讓她們將桃園作為改變的起點，若鄭願意當團隊的策士或顧問，相信會有很大加分。

賴香伶也提到，她已提出多項政見，其中關於社宅和房價高漲等居住正義議題，若房價持續上漲，桃園5年後還會是宜居城市？還有2字頭房價？此事若現在叫張善政或民進黨桃園市長參選人鄭運鵬來做，相信他們不會在意，也不會以現在民眾的痛苦，來想執政後要做什麼，盼改變能從桃園開始，有信心在最後急起直追勝選。