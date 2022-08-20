大陸女星楊冪走紅演藝圈多年，不僅演技精湛又有高人氣，她還跨足演藝經紀業務，投資成立娛樂公司「嘉行傳媒」，捧紅無數藝人，包括迪麗熱巴、張彬彬，還有一位便是在《三生三世枕上書》飾演東華帝君的高偉光，過去曾是快遞員的他，憑藉帥氣臉蛋被楊冪相中栽培，出演夯劇走紅讓他成功一舉翻身。

高偉光天生有吃演員飯的外表，卻一直沒有什麼明星夢，考大學失敗後出社會賺錢，曾賣過炒冷麵以及快遞員，後來因激似混血兒外表跟191公分身高，因此踏入模特圈活動，再來就是23歲新絲路中國模特大賽獲得亞軍，被影視圈的人不斷建議去學表演，而他也順利在25歲時，順利考進中央戲劇學院表演系。

高偉光比起同屆同學歲數大上許多，但他也咬緊牙根學習，不過畢業後1年卻一直沒戲演，當時模特工作又已減少許多，每個月房租、餐費都是固定支出，結果只好跟別人借了10萬塊，直到2012年楊冪在電影選角相中了他，直接讓他簽約嘉行傳媒旗下，給了他很好的影視資源，才慢慢紅了起來。

2014年高偉光出演《古劍奇譚》的尹千觴一角，終於開始小有名氣，隔2年後在電視劇《三生三世十里桃花》出演「東華帝君」，與女星迪麗樂巴組「鳳東CP」，談古裝虐戀牽動無數觀眾的心，之後出演網路劇《龍嶺迷窟》，演武打戲也能駕馭，不少人見他紅到已是一線男星，也盼望他的演藝路能走得更遠。