Los Angeles: @LAPDHQ has released footage of a mass looting of a 7-11 on Aug. 15 at Figueroa and El Segundo. https://t.co/3qoz08OcKc pic.twitter.com/fpca5QwBrU — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) August 19, 2022

逾百人快閃便利商店「搶貨」!美國洛杉磯一間711上週遭100多位搶匪洗劫，大陣仗衝進裡面翻遍每一個層架，看到能拿得就拿、不能帶走得也要出手弄亂，一名店員完全無力抵抗。監視器畫面流出後徹底刷新網友三觀，當局警告「這可能變成新的趨勢」。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《洛杉磯時報》（LAT）報導，這家位於當地南部菲格羅亞大街（Figueroa Street）與埃爾塞貢多大道（El Segundo Boulevard）十字路口的便利商店，15日凌晨大批「快閃族」衝進店內，粗估約有100多人，可以看到有些人用頭巾、帽子掩蓋身分。監視器畫面拍下，裡面的搶匪把711當自己家開趴，搶走所有飲料、零食和樂透彩券，然後齊聲歡呼；櫃檯更是人滿為患，一名男子跨越結帳區大肆清空香菸櫃，接著一個接一個，大家只管拿自己想要的東西閃人。

一名大夜班店員龜縮在一旁無能為力，眼睜睜的看這一切發生，時不時還被天外飛來的物品擊中，所幸還活著。

附近居民無奈表示，「這種事幾乎每週一次…」

警方調查後發現，這群搶匪事前先開車封鎖商店外面的街道，更大膽的甩尾炫技。之後一批人負責留守，另一批則衝進去行動。洛杉磯當局數據顯示，截自今年3月，當地搶劫犯罪率與2021年相比激增17.2%。

「快閃族」一詞是指群眾透過網路媒介在特地地點集合，進行「特定」、「奇怪」、「看似隨機」的行為，原先是以有趣為出發點，近年開始走鐘成負面事件。