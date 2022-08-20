民進黨從新竹市前市長林智堅的「論文門」、新竹市立棒球場事件後，一連爆發柬埔寨詐騙台人、國家通訊傳播委員會（NCC）公布《數位中介服務法》草案等爭議。對此，銘傳大學廣電系主任杜聖聰認為，民進黨似乎重回2018年的手忙腳亂和施政的權力跛腳期。

杜聖聰20日在臉書貼文表示，民進黨最近的論文門、棒球門、演習門、柬埔寨、數位中介法⋯⋯似乎重回2018年的手忙腳亂和施政的權力跛腳期。歷史輪迴之快，令人瞠目結舌！

網友紛紛表示，「不是為了轉移焦點放出中介法再立刻收回嗎?XDD」、「雙標不斷上演」、「老百姓還是老百姓」、「這才是民主國家，我也不想看到某個黨派一黨獨大，只希望透過這些事件，人民可以學到政治人物該有什麼樣子，該如何監督政府，不要只會投票」。

不過、也有網友認為，「不一定輪迴，困獸猶鬥，泡茶看戲」、「這似乎沒什麼奇怪的，一個只留口號，拋棄原先創黨理念的政體，不意外吧！意外的是，台灣還指望這個政府繼續服務大家，不會落跑。hahaha！」