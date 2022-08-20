加個料食慾全沒了！1名網友日前泡了泡麵並決定開罐頭「加料」，他把6條「脆瓜」放進泡麵裡，沒想到脆瓜外觀乍看之下竟與排泄物非常相似，讓他笑說「泡麵+罐頭，但…食慾瞬間消失」，其他網友留言「狗屎泡麵」、「高賽口味嗎」、「為了生活吃泡麵可以忍，罐頭像米田共我不能忍」。

該名網友在臉書「爆廢公社」發表1張照片，他日前煮了1碗泡麵並開了1個罐頭搭配，照片中該款乾麵上有6條大型「脆瓜」，不過該脆瓜外型是細長狀，乾扁模樣和棕黑色外觀，讓原PO乍看之下像是「排泄物」，曝光照片發文笑說「泡麵+罐頭，但…食慾瞬間消失」。

網友泡泡麵決定開罐頭「加料」，他把6條「脆瓜」放進泡麵裡，沒想到脆瓜外觀乍看之下竟與排泄物非常相似，讓他食慾瞬間消失。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友紛紛留言「狗屎泡麵」、「高賽口味嗎」、「高賽麵 」、「我看完反而餓了，想吃泡麵」、「我家小黑早上拉的就是這個形狀」、「嫩條瓜，好吃啊」、「這根本就是米田共」，也有人認為原PO這樣吃太鹹了「不會太鹹嗎」、「水多喝一點」、「本體加醬就夠鹹了，該洗腎了」。

也有網友留言「為了生活吃泡麵可以忍，罐頭像米田共我不能忍」、「我貓砂盆裡還有一些，需要加菜嗎」、「加錯罐頭了，我都加一顆蛋，跟豬肉罐頭，再加大量蔥花超讚」、「泡麵加罐頭就是，為什麼人類要有兩個腎的原因」、「黃瓜泡久像便便，吃完泡麵想便便」。