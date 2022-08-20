女星林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，嬌小身材卻有極大反差的E罩杯上圍，高人氣讓她升格新一代啦啦隊女神；不久前林襄推出第二本寫真書《與你襄愛》熱賣，今（20日）在台北信義區舉辦簽書會，換3套服裝都超有誠意，其中一套吊帶裝裡面沒穿，兩側清楚看到下胸弧線，邪惡畫面粉絲全暈了。

林襄成為啦啦隊員後，甜美臉蛋加上傲人身材讓她短時間升格新一代啦啦隊女神，近期還加盟節目《全明星運動會》當黃隊經理讓粉絲都樂翻，今日更為了回饋粉絲，在信義區遠百A13一樓廣場舉辦簽書會，現場聚集超過千名「襄民」，超高人氣相當誇張。

林襄在簽書會上性感穿著讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。(圖/ 林襄經紀人提供)

日前林襄才宣布20日和27日都會舉辦簽書會，就引起許多粉絲表示會行動力挺，今日簽書會現場果然擠滿人，林襄也超有誠意換了3套服裝，展現她前凸後翹的身材優勢；其中一套簡約吊帶裝，裡面居然沒穿，側面清楚看見她傲人E奶的下胸弧線，隨便大動作都像是要走光，火辣程度爆表。

在簽書會活動最後還出現一群友情相挺的神秘嘉賓，《全明星運動會》黃隊夥伴們驚喜現身，包含Zing、各務孝太、林玉書、林志宇、徐瑋澤、彭尊、劉心語、鄭靚歆等，除了獻上鮮花與祝福，也再度展現汗水與淚水戰友們的深刻情誼。