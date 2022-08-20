天王周杰倫近期推出新專輯，還飛到各國拍攝MV，帶著家人和好友們一邊度假一邊工作，超Chill工作態度羨煞不少人；周杰倫今（20日）晚間驚喜曬出在家自拍照，分享回台消息外，也罕見曝光6.6億豪宅內部裝潢，讓粉絲都大開眼界。

周杰倫前段時間飛海外拍MV，帶著家人好友和工作團隊，邊工作邊玩讓許多粉絲看了十分羨慕；今日晚上周杰倫在IG曬出一張自拍照，簡單地寫著「Home」，間接透露他已經從澳洲回台灣，暫時結束海外工作。

畫面中周杰倫對著鏡頭微笑比YA，罕見曬出當年他大手筆花了6.6億元買下的豪宅內部裝潢，客廳看起來非常寬敞，整體色調是溫和的米白色系居多，沙發上還有超多抱枕，兩側都是落地窗，隱約還能看到窗外夜景；許多網友看到周杰倫回家，都被他們家擺設驚艷到，「哇，我家有這麼大就好了」、「好想看周董家的Room Tour」、「這麼大的家，真想去周董家做客」。

昔日周杰倫從入住知名頂級建案「和平大苑」後，就經常引起討論，還曾因為他在家中彈琴被酸民質疑「吵到鄰居」，霸氣回應「我家沒鄰居，謝謝」，讓眾人才知道該建案是高樓層一層一戶，據悉，周杰倫一家住的頂樓還是唯一的樓中樓戶；而昆凌分享在家中的點滴時，也被發現他們家有360度觀景台和草皮設計，相當奢華。