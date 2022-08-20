職業籃球P+聯盟「Formosa Sexy」夢想家啦啦隊成員牛奶（王儷潔），擁有甜美臉蛋和一雙媚惑電眼，受封「微醺感女神」，時常在社群分享生活近況的她，近日曬出泳裝辣照，好身材讓網友看了都快噴鼻血。

牛奶日前到墾丁度假，並持續在社群分享旅遊美照，19日她曬出穿著連身高衩泳衣辣照，只見她把胸前拉鍊拉到胸下，渾圓巨乳瞬間炸出，下身開高衩露出纖細美腿，大片雪白肌膚被看光，讓她也直呼「這季節展現一下身材應該不過分吧」。

牛奶深夜限定影片太犯規。(圖／取自牛奶IG限時動態)

另外，她也在限時動態PO出「深夜限定心動小影片」，影片中直接轉身拉下拉鍊，渾圓雪乳在鏡頭前毫無遮掩彈出，養眼畫面讓人看了血脈賁張，紛紛讚嘆「這件太過分了」、「太辣惹，口水直流」、「這不單單只是戀愛了」、「最後那個影片犯規」。

IG擁有超過11萬粉絲追蹤的牛奶，之前從台中搭高鐵至台北時，在站內被不明男子尾隨，對方還上前搭她肩膀、叫她等一下，講了一堆她聽不懂的話，但當時她趕時間，只轉過去瞪男子一眼，事後回想起來仍讓她氣喊：「要不是趕時間，應該就罵人了」。