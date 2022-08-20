柬埔寨詐騙頻傳，實地前往當地救援的網紅《好棒Bump》因過往杜拜救援經驗與外交部槓上，受到許多深綠側翼猛攻，爆料黑歷史，對此Bump坦言過往確實鬧出許多風波，但也因為如此，決定贖罪彌補過去爭議，才會開始宣導並解救被詐騙的受害者。

民進黨社群中心副主任薛舜文在臉書大罵Bump「低學歷、外表醜、內在垃圾噁男」；基進黨北市議員參選人吳欣岱則稱Bump只是為了點閱數，實際上只救出1人，而外交部則是救了50人；中山大學生科系副教授顏聖紘更是開炮「一堆弱智把Bump當神」。不少綠粉則起底Bump過往將惡搞外送員、約炮女孩等爭議拍成影片，更指控其父親也是黑幫，遭影射是靠父親關係才能在柬埔寨救人，與黑幫自導自演等。

對此Bump接受中天專訪時表示，過往的確鬧出不少風波，當時被罵翻，讓他心裡相當不好受，憂鬱了好一陣子，但後來透過幫助受害者的舉動，讓自己好轉了不少，以此為契機，便決定開始「贖罪」，拯救被詐騙的受害者。

Bump與外交部槓上後，不少綠營側翼與學者紛紛開始起底並攻擊Bump，影射與黑幫有關，還包括國立大學副教授也在內，引起討論。(圖／PTT)

Bump也說，父親確實有黑幫背景，但已經過世7年了，在世時也不碰黃、不販毒，還教育他要去幫助弱勢，強調自己並未使用任何違法手段救人。

Bump說，很多「豬仔」都是被熟識的人，例如親朋好友、當兵同梯、老同學所騙，他也一度冒出實在太累，想要放手不管的想法，但看到這麼多受害者，還有粉絲也一直期望他救出更多人，他就說不出要放棄三個字。

Bump表示，現在很多民間組織甚至企業家都表明願意出錢想辦法救回受騙的台灣人們，但這不是長久之計，最終還是要靠政府統合所有資源、親自出馬才有用。