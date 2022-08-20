香港首富李嘉誠身價過人，4年前退休後常被網友討論家產分配，18日港媒傳出疑似李嘉誠家族財產出現變動，加總3千億港幣(約1兆1509億元新台幣)資產都將重新分配。可惜的是，女星梁洛施和李嘉誠次子李澤楷交往4年，還替對方生了3個孩子，結果她和3個兒子依然未分半毛，讓網友感到相當意外。

根據港媒報導，這次的財產重新分配，李嘉誠將自己的3000千億港幣，分成了三個部份，資產分配對象是長子李澤鉅一家跟二兒子李澤楷一人，另外家族信託基金會也拿了一份，曾與李澤楷交往、生小孩的梁洛施，因無婚姻事實也就是個外人，然而她生下的3名小孩雖是李嘉誠的金孫，結果沒拿到任何錢。

不過，也有網友表示並不意外，梁洛施畢竟是帶走3個小孩，沒讓他們和爸爸李澤楷住在一起，感情自然也就淡薄許多，更何況梁洛施日後嫁給別的男性，那李嘉誠等於是去負擔另一個家庭的金錢開銷，另外，也有網友說道，李澤楷曾對梁洛施許諾，生一個兒子有1個億，其實沒有李嘉誠的錢還是過得去的。

其實梁洛施當紅之際和李澤楷交往，不惜為愛淡出螢光幕活動，更在2009年誕下大兒子，隔年又產下一對雙胞胎男孩，正當外界以為她必定嫁入豪門，梁洛施卻官宣分手消息，甚至因此被網友嘲笑是港版灰姑娘，不過梁洛施表示，從未後悔過幫最愛的男人生小孩，如今她住在5億元豪宅，倒也過得輕鬆自在。