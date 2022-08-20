副總統賴清德今晚出席「台灣摯友‧日本前首相安倍晉三慈善追思音樂會」，賴清德致詞表示，對安倍前首相的追思與感謝，不會因為其離世而改變；也相信安倍前首相在印太安全戰略上的倡議，不會因為其離世而停止，而是會產生更大的力量，進一步發揮穩定印太和平的效果。

賴清德致詞時表示，直到現在，他對於安倍晉三前首相驟然離世的消息，仍難以接受。日前，他到安倍前首相的家中瞻仰遺容，英挺依舊，表情如此安詳自然，彷彿沉睡一般。而他也參加了安倍前首相的告別式，室中所懸掛的照片，笑得如此燦爛、自信，彷彿陽光般，傳達給每個人滿滿的正能量。

賴清德回憶起安倍晉三前首相對臺灣的友好，他指出，2016年臺南大地震時，安倍前首相隔天即派遣5位官員來到地震現場，實地瞭解我們所需要的協助，目的就是不希望他們的援助造成救災、賑災的困難，他是這麼樣的細心。

他說，2018年花蓮地震，安倍前首相除了提供協助外，親自寫下「台灣加油」、製作影片鼓勵臺灣，他是這麼樣的真心；他親自吃鳳梨、推銷臺灣的農產品，他是這麼樣的熱心；當臺灣面臨COVID-19，缺少疫苗時，他更促成日本政府捐贈400多萬劑疫苗給臺灣，他對臺灣是這麼樣有愛心。

賴清德表示，安倍前首相更是站在第一線，強烈支持臺灣應該加入世界衛生組織，在國際上替臺灣發聲，喊出「臺灣有事，等同日本有事」，更呼籲美國對臺政策應由戰略模糊改為戰略清晰，對臺灣的支持，是這麼樣的用心。這些種種，至今仍歷歷在目，也那樣鮮明，令他無法想像如今安倍先生已經天人永隔。

賴清德也提到，當他參加安倍前首相的告別式時，安倍夫人訴說著安倍家人種種的生活點滴時，現場的人都不禁留下不捨的眼淚。正誠如日本前副首相麻生太郎在哀悼文中所說的，安倍不僅僅振興了日本，也重新將日本推上國際舞台、贏得國際尊重。也因此，可以深刻地體會到，今天安倍的不幸離世，固然是安倍家族的不幸、日本的不幸，臺灣也因此失去了一位如親人般的好友，更是國際上損失。

賴清德說，這場追思音樂會，其背後最大的意義，是對安倍前首相的追思與感謝，並不會因為其離世而改變；也相信安倍前首相在印太安全戰略上的倡議，不會因為離世而停止，而是會產生更大的力量，進一步發揮穩定印太和平的效果。

賴清德表示，他要代表蔡英文總統，再一次代表國家，感謝安倍前首相對臺灣的種種支持，並傳達臺灣社會對於安倍前首相不幸離世的深刻哀悼，也要安慰其家人。

賴清德說，安倍前首相曾在自己著作中《邁向美麗之國》一書中提到，期許自己能成為一個愛國家、愛人民，即便遇到困難、遭受批評，也會千萬人吾往矣的行動派，永遠做為一個有發聲、有作為的政治家；他想告訴安倍前首相，「您做到了，甚至更多，敬請您安息，我們會永遠感念你」。