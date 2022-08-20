城市小姐選拔協會創辦人張如君憂心疫情起高峰，先做再說，搶在選拔總決賽之前，就帶領參賽的星二代何柏廷和準城市小姐曾仲萱組團，參加松山社大的「祖孫情」拼圖比賽公益活動。

張如君表示，全球城市小姐暨先生選拔將於下週六(27日)總決賽選出。由於中央疫情指揮中心評估，新一波疫情高峰將於一個月後再起，她擔心公益活動因此全部停擺，破例趕在總決賽前就帶領通過36位複賽晉級的準小姐和準先生，組團報名參加臺北市松山社區大學主辦的「祖孫情」拼圖比賽公益活動。

36位準小姐和先生，分別由藝人何豪傑、和家馨的兒子何柏廷，與其他參賽者洪旂瑀、吳汶璟、林宜家、尼樂傑共同組成啦啦隊，由國教大學生佳麗曾仲萱率領其他9位準小姐和準先生，組隊代表參加最短時間拼圖記錄挑戰賽。啦啦隊隊長何柏廷除了幫參賽者加油打氣外，還特別製作反詐騙標語宣傳，提醒年輕求職者小心柬埔寨的人蛇詐騙。李孟庭組隊參賽不負眾望，創下全隊都在半小時内完成120片拼圖的比賽記錄。

張如君說，這是首次由全體準小姐和先生參與的公益活動，意義非凡。她希望疫情早日結束，能夠多多參加各種慈善公益活動。活動賽後，由松山社大校長劉熒瑰、松山區長游竹萍、城市小姐暨先生選拔台北會長楊耀福擔任頒獎人，三人都對準小姐和準先生的熱心公益，表示高度肯定。