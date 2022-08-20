泰國遠近馳名的邦盛海灘（Bang Sean）驚現一具全裸女屍，嚇壞所有遊客。救難人員仔細看才發現「烏龍一場」，只是個被人隨手丟棄的充氣娃娃。

綜合泰國媒體「The Thaiger」、《曼谷郵報》報導，位於東部春武里的邦盛海灘是當地度假勝地，每到假日都會湧入大批曼谷人(Bangkok)前來享受日光浴。18日卻被遊客發現有一具無頭女屍，露出修長美腿和臀部，全身沒穿橫躺在沙灘任由海水沖刷，由於上半身被衣物蓋住，當下無法確定是否為屍體。搜救隊趕到才發現虛驚一場，只是一只被丟棄的情趣娃娃。

有網友拍下驚悚「大體照」PO網寫下，「你各位也太不要臉，海洋垃圾是一只情趣娃娃…在邦盛什麼事都可能發生…」許多人紛紛表示附和，認為行徑實在缺德。

據悉執法人員已將娃娃保管，任何想要認領回家的民眾都需要提供證據。不過由於娃娃實在太過逼真，連官員都不敢直視，特別將它放置在不會有人經過的儲藏室。