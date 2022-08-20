1名女學生日前被家人發現突然患有嚴重潔癖，尤其不敢坐媽媽坐過的位置，家人為此尋求心理諮商，該女學生才坦承，她意外在母親手機內發現母親與同校同學的父親有親密對話，她才覺得自己很髒、母親也很髒，諮商師最後讓母親當面與女兒對話並道歉，才慢慢緩解女學生對於整潔的焦慮感。

心理師吳姵瑩在節目「醫師好辣」分享，1名女學生原本制服都是和家人衣服一起洗，日前卻突然要求要自己洗，家人還發現該女學生開始會過度清潔，沐浴乳、洗衣精等消耗非常快，讓家人相當疑惑，此外家人還發現該女學生不願意坐母親坐過的位置，即便真的要坐，也要用酒精先噴過，家人發覺不對勁，決定帶去諮商。

女學生患嚴重潔癖，家人尋求心理諮商，她才坦承意外在母親手機內發現母親與同校同學的父親有親密對話，她才覺得自己很髒、母親也很髒。（翻攝自YouTube「醫師好辣」）

女學生患嚴重潔癖，家人尋求心理諮商，她才坦承意外在母親手機內發現母親與同校同學的父親有親密對話，她才覺得自己很髒、母親也很髒。（翻攝自YouTube「醫師好辣」）

該女學生後來在諮商過程脫口說「我後來覺得我很髒，我的媽媽也很髒」，她說她某次在母親手機內發現母親與同校同學的父親有親密對話，讓她相當不能接受，甚至認為母親很髒，最後是由諮商師出面讓母親與女兒在診間好好對話，母親道歉稱願意改過彌補後，女學生才漸漸沒了對於整潔的強迫心態。