賴正鎧不僅是主播，還是暢銷的鬼故事作家。（羅永銘攝）

賴正鎧主持《靈異錯別字》，經常到鬼屋探險。（羅永銘攝）

中天主播賴正鎧現任《靈異錯別字》主持人，甚至還出了兩本書，成為暢銷的鬼故事作家，他從小對靈異事件特感興趣，長大後做節目經常到鬼屋探險，看似大膽的他，坦言怕鬼、不敢看鬼片，談起與「鬼」的緣分，笑稱：「算是『紅衣小女孩』牽的線吧。」

說起幼稚園的撞鬼經驗，賴正鎧當時跟爸媽在家睡覺，醒來後看見窗戶有人影，雖然彼此對到眼，但因背光看不清楚對方長相，也沒太在意，直到某天晚餐跟家人提起這件事，爸媽嚇得家裡加裝鐵窗，卻認為應是小偷。

他直到小一看《玫瑰之夜》時，聽某女星敘述遇鬼經驗，才恍然大悟當時的「人影」是阿飄，「頭朝下很像皮影戲的概念，在窗戶那邊游移，我才發現它就是鬼了。」成為忠實觀眾的賴正鎧，後來看見「紅衣小女孩」事件，雖極度害怕，卻因好奇心作祟，心裡不斷反覆出現「她是誰」的聲音，便特地去書局找「答案」，促成他與鬼的緣分。

長大後，賴正鎧誤打誤撞成了社會線記者，跑新聞時沒遇過靈異案件，笑說切換到工作模式，會壓過恐懼，「因為長官比鬼可怕，要是出包回去更慘。」雖沒遇過靈異事件，但聽過許多江湖傳說。

曾有平面記者跟他說，某報社記者「花生」，在命案現場看見一位女死者，竟不經大腦脫口說：「長那麼漂亮就死掉了，娶回去做老婆。」自此之後，花生疑似被女鬼纏身，出現各種詭異行徑，比如好像在防火巷跟女友講電話，仔細觀察卻是他在自言自語，後來他離開業界返回老家繼承家業，竟跟當初的女死者冥婚。

賴正鎧之後主持中天YT節目《靈異錯別字》，跟團隊四處到鬼屋探險，他某次到坪林的湖桶鬼村，據說當地在日治時期，由於日本警察接獲通報指出湖桶村有抗日份子，因此入村屠殺全村，從此聚集陰氣。他與攝影進入瞬間，渾身不舒服，「我的體質好像在那時候被改變了。」再那之後，只要進到不乾淨的地方，他的後腦勺就會痛。

他曾凌晨1、2點到某深山、隱密的別墅體驗，牆壁掛滿政治人物匾額，應是達官顯貴的招待所，因頂樓鎖住上不去，他從縫隙看到都是高過於人的草叢，便返回二樓繼續冒險，卻聽見樓上有腳步聲，耳尖的他覺得聽起來像小孩子的跑步聲，害怕嗎？他回：「當下第一時間你不會害怕，會開始想是狗嗎？是貓嗎？當這些聲音一一推翻之後，只剩最後一個答案就是鬼了，那個時候才會感到害怕。」

他探險鬼屋前會去家裡附近的媽祖廟拜拜，結束後擔心帶「髒東西」回家，影響小孩，會先到爸媽家住一晚「過濾」，再到廟裡拜拜才敢回家；而他今年鬼門開時出了《靈異錯別字：夜訪百鬼》一書， 熱愛寫作的他，未來希望挑戰寫人鬼戀的小說。