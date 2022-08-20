民進黨桃園市長參選人鄭運鵬20日接受電視專訪時透露，其實直到新竹市前市長林智堅宣布退選的最後一刻，他仍堅決反對。另談及前立委鄭寶清不滿「堅下鵬上」，恐脫黨參選，鄭運鵬則說，「我相信前輩的智慧，他也相信我的人格」。

「到最後一刻林智堅退選當天早上，我仍反對他退選！」鄭運鵬坦言，他很可以理解林智堅的壓力，畢竟上周以前都是他陪在林身邊，一起承受論文風波，他有看過整份論文的資料、時間序跟證據，即使不是林智堅，他身為立委，就像接到死刑犯冤獄，可以想像這人的壓力多大，既然他看過所有證據，當然力挺相信。

鄭運鵬說，民進黨中央黨部最後決定由他接棒，他只能承擔責任，直呼既然承擔責任，「要我選，我一定當選」。

鄭運鵬20日接受電視專訪時透露，直到林智堅宣布退選的最後一刻，他仍堅決反對。（陳夢茹翻攝）

針對同黨的鄭寶清逆風發文表示，「走了一個抄襲的人，來了一個挺抄襲的人」，明顯對「堅下鵬上」不滿，恐脫黨參選，鄭運鵬表示，鄭寶清會用抄襲這2個字，「可見他沒有跟我們一樣看過完整的資料」，雖然先前擔任總幹事，但2人並沒有什麼接觸，不過「我相信前輩的智慧，他也相信我的人格」。

鄭運鵬另提及，2014年鄭文燦贏得桃園市長選戰時，只贏2、3萬票，大家都說這是天上掉下來的，其實數據顯示，只要投票率在某個區間內，鄭文燦就會贏，這並非天上掉下來的，2018年鄭文燦與林智堅都是在民進黨士氣最低迷的時候，靠著政績連任市長，鄭文燦當時連藍營票倉的復興區都拿下，不僅要考量當地的政治意識形態，其實還要看施政滿意度，剩不到100天的時間，他有信心可以當選。