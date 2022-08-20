他驚見拉不拉多「狗頭」掉屋頂 真相讓網傻眼：差點報警（取自臉書「爆廢公社」）

有網友在自家發現，對面疑似有隻拉不拉多的「狗頭」掉落在屋頂上，嚇壞用手機錄影並放大一看，「狗頭」突然動了一下，原來真相是1隻貓的背部，貓的黑色斑點與尾巴剛好從遠處看像是1隻狗的表情；網友笑翻說「差一點打給動保處了」、「遠看狗頭，近看貓屁」、「狗頭不對貓屁」。

該網友在臉書「爆廢公社」發表1個影片，有人在一處住宅的陽台發現對面房屋的屋頂出現疑似「整顆狗頭」掉落在上方，該「狗頭」一動也不動，眼睛盯著前方，目擊者隨後把鏡頭拉近一點，原來真相曝光，該「狗頭」其實是1隻貓的後半身，該貓身體剛好有2個黑色斑點，在加上尾巴是黑色，遠處看才會像是狗的外觀，PO文吸引上百則網友留言。

有網友在自家發現，對面疑似有隻拉不拉多的「狗頭」掉落在屋頂上，嚇壞用手機錄影並放大一看，「狗頭」突然動了一下，原來真相是1隻貓的背部。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友紛紛留言「我以為是狗狗在曬太陽看風景」、「看成是狗狗的頭被切下，原來是貓屁屁」、「斷頭狗！不對，這貓也太高招了！欺敵術」、「這隻貓咪長了一個狗頭屁股」、「差一點打給動保處了」、「乍看之下以為誰那麼殘忍砍下狗頭，看到最後，哇是貓」、「遠看狗頭，近看貓屁」、「我以為拉布拉多的狗頭」、「狗頭不對貓屁」、「狗屁貓身」。