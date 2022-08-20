針對國家漫畫博物館落腳台中生變一事，台中市長盧秀燕今天表示，因計畫被行政院打槍，希望行政院長蘇貞昌支持自己閣員；文化部長李永得強調，「盧市長發言與事實不符」，台中市府未能積極協調2處場址取得並點交予文化部，致漫博館整體規畫至今無法具體落實。台中市府新聞局則回應，公文即可證明，文化部在選址前，市府已告知產權相關問題。

文化部新聞稿指出，文化部於2020年擇定臺中市政府所提7建議場地中的「帝國製糖廠臺中營業所」及「新民街倉庫群」等2處，為國家漫畫博物館設置地點，主要考量場地適宜，且台中市政府聲稱2處皆可順利取得使用。但待擇定後，臺中市政府卻又表示，「帝國製糖廠臺中營業所」尚有委外合約，須至2024年始能交由文化部運用；「新民街倉庫群」則因產權問題，移交時程遲未能定案。

台中市新聞局長鄭照新表示，文化部說法與事實不符，公文即可證明，文化部在選址前，市府已告知產權相關問題，文化部並明言「中市府與台鐵局間的土地變更交換、建物撥用及市場遷移等待解決事項，何時交付予文化部，尊重中市府之作業時程」，證明文化部在選址過程本就知情。

鄭照新指出，此次方案更改，主要是文化部原本規畫的35億經費被縮減為10億，取消興建的帝國糖廠國漫館舍更與台鐵倉庫群的產權問題全無關聯。中市府從頭到尾都以爭取國漫館留在台中、經費不縮水為目標，希望主事單位實事求是，釐清真相，避免一再混淆。