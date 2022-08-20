屏東夏日狂歡祭20日邀請台灣「教父級搖滾樂團」之稱的伍佰＆China Blue壓軸演出，直接把大鵬灣變成小巨蛋。（謝佳潾攝）

屏東夏日狂歡祭20日邀請台灣「教父級搖滾樂團」之稱的伍佰＆China Blue壓軸演出，直接把大鵬灣變成小巨蛋。（謝佳潾攝）

屏東夏日狂歡祭20日邀請台灣「教父級搖滾樂團」之稱的伍佰＆China Blue壓軸演出，直接把大鵬灣變成小巨蛋。（謝佳潾攝）

屏東夏日狂歡祭20日邀請台灣「教父級搖滾樂團」之稱的伍佰＆China Blue壓軸演出，直接把大鵬灣變成小巨蛋。（謝佳潾攝）

屏東夏日狂歡祭20日邀請台灣「教父級搖滾樂團」之稱的伍佰＆China Blue壓軸演出，直接把大鵬灣變成小巨蛋。（謝佳潾攝）

屏東夏日狂歡祭20日邀請台灣「教父級搖滾樂團」之稱的伍佰＆China Blue壓軸演出，直接把大鵬灣變成小巨蛋。（謝佳潾攝）

屏東夏日狂歡祭20日邀請台灣「教父級搖滾樂團」之稱的伍佰＆China Blue壓軸演出，直接把大鵬灣變成小巨蛋。（謝佳潾攝）

饒舌歌手高爾宣發表為屏東特別創作城市主題曲「Baby U Decide」，讓現場民眾搶先聽。（謝佳潾攝）

屏東夏日狂歡祭20日邀請台灣「教父級搖滾樂團」之稱的伍佰＆China Blue壓軸演出，一連帶來〈世界第一等〉、〈挪威的森林〉、〈被動〉以及安可曲〈Last dance〉等11首歌曲，直接把大鵬灣變成小巨蛋；縣府統計，當日共23萬人次入園，是開幕22天以來之最，而累計入園已破百萬人次。

屏縣府指出，伍佰＆China Blue、高爾宣等群星20日在屏東FUN暑假夏日狂歡祭熱烈開唱，饒舌歌手高爾宣發表為屏東特別創作城市主題曲「Baby U Decide」，讓現場民眾搶先聽，而有台灣「教父級搖滾樂團」之稱的伍佰＆China Blue更是首次在東港大鵬灣演出，飆唱多首經典好歌，搖滾浪漫帶動全場歌迷如癡如醉跟著大合唱，把大鵬灣變成小巨蛋。

伍佰＆China Blue一出場，現場尖叫聲不斷，人山人海的粉絲為之瘋狂，全場人隨著音樂搖擺大合唱，大鵬灣不僅成了小巨蛋，頓時還成為超大KTV，伍佰＆China Blue也欲罷不能，還帶動觀眾大玩波浪舞，全場嗨到不行，而原定的演唱40分鐘也因反應太熱烈而延長到1小時，連同安可曲〈Last dance〉，伍佰共演唱11首歌，粉絲大喊，「太感人、太過癮了」！

縣府表示，今晚的狂歡演唱會吸引超過數萬人湧入大鵬灣，許多人都是為了伍佰＆China Blue及高爾宣直奔而來，也為夏日狂歡祭掀起最高潮，單日入園人次達23萬，自7月30日開幕迄今累計入園破一百萬人次。

縣長潘孟安說，近日疫情趨緩，縣府特別舉行屏東FUN暑假夏日狂歡祭，就是為了讓大家紓緩沉悶許久的心，在這個夏天留下愉快的暑假回憶。