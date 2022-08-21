桃園市長選戰，民進黨前參選人林智堅因論文風波退選，改由立委鄭運鵬接棒，有意角逐桃園市長的民進黨前立委鄭寶清不滿，發文批評「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的」，後來更傳出他有意脫黨參選。媒體人吳子嘉透露，鄭寶清27日將有重大公布，他若真的參戰桃園市長，最後一定是腥風血雨。

吳子嘉20日在《董事長開講》網路直播節目中表示， 鄭寶清27日將在該節目舉辦的粉絲見面會有重大公布，鄭寶清若真的宣布參選桃園市長，就是鄭運鵬惡夢的開始，不過，他也認為，鄭運鵬倒是無所謂，倒楣的的會是桃園市長鄭文燦。而這場選戰打到最後，一定是腥風血雨。

擔任來賓的民眾黨桃園市長參選人賴香伶則表示， 民進黨沒收初選，這太嚴重了，等於自己走回頭路，還有在「換堅」的過程，好像也是悶起來2小時就「欽定」是誰，她之前一直幫鄭寶清說「他有點委屈」，這並不是見縫插針。

賴香伶感嘆，民進黨當時還值得大家稱「進步」兩個字，就是它當時有些制度，在艱困的情況下仍能堅持，但這次很清楚的是，民進黨2022這次選舉，從北到南，都是總統蔡英文、都是高層、都是幾乎一人說了算。另外，民進黨「全黨救一人」這件事，最討厭這事的桃園市民最有感，可能會認為怎會有這種學術的小事情，值得全黨救一人，是不是有大家不知道的原因，而這件事，連她都很懷疑。