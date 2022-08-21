柬埔寨詐騙台灣人事件延燒，至今仍有不少台灣人受困當地，等待救援，民進黨政府被批救援不力。資深媒體人羅友志透露，民進黨人竟私下來電問他：「還要打多久？」

羅友志20日在《Bit King比特王出任務》節目中表示，他曾訪問過「白狼」張安樂，知道不少事情，結果一位跟中央關係不錯的民進黨基層的人，打電話給他，該位基層的人稱：「我們有點關心，你對柬埔寨詐騙還要炒多久？」

羅友志接著表示，民進黨該位基層的人打電話來時有點焦慮，第一句話就說「兄弟」，並稱，「你最近打柬埔寨的事情，打很凶，我們現在的處境很為難，事情一大堆」。

羅友志認為，該位人士會打這通電話，就是緊張了，他便反問，是否傷到年輕人選票？該位人士回說：「還要打多久？」羅友志說，套用周星馳電影的話，「乞丐有多少人，不是我決定的，朝廷政府把事情做好，人人安居樂業，鬼才要當乞丐」，因為這次選舉傷到了，柬埔寨事情對民進黨的年輕人選票很傷，因為柬埔寨詐騙事件是年輕人在求職，外交部又犯了一個大忌，罵跨海救人的網紅Bump，年輕人就會覺得，「民進黨跟以前的國民黨一樣不能罵嗎？」