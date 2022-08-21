受到少子化影響，今年大學招生總缺額數逾1.4萬人創下新高，其中老牌私大文化大學、淡江大學等缺額破千人。房產專家Sway表示，不管是缺額率還是缺額數，都數代表著這學校及商圈即將萎縮，說不定10年後，大家的小孩都可以念公立大學，家長可能會期待這件事，但淡江、輔大或逢甲大學旁的包租公，可能會瑟瑟發抖。

據統計，2022年全台51所學校出現1萬4493個缺額，遠超過去年的2732人，創下歷史新高，受衝擊的學校，不少是老牌私校，像是文化大學缺額2378名最多，另外淡江大學也有1037名缺額，義守大學則有1007名。

Sway在臉書發文表示，少子化浪又來了，包租公們該怕了，等到開學，又是一年空著，就該知道是撤還是降。不降價？就等著再空一年吧。

「大學分發入學不管是缺額率還是缺額數，都代表著這學校及商圈即將萎縮。」他認為，說不定10年後，大家的小孩都可以念公立大學，家長可能會期待這件事，但淡江、輔大或逢甲大學旁的包租公，可能會緊張。

Sway說，暑假期間房東也許不擔心，但等到大家都租好房去上學，或是學校突然居住正義的蓋了一堆宿舍，如淡大或台師大，房東們才會覺得慘。

他坦言，7成註冊率以下大概差不多倒定了，一旦大學倒閉，當地租屋市場除了學生再無其他支撐，而註冊率連年下滑，周邊商圈也會跟著消失，房價可能跟著砍半。