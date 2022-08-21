根據《財訊》報導，今年以來，電動3輪車的市場熱度正在急速竄升，以綠能智慧配送完成物流的最後1哩路。

走在西門町鬧區，嘉里大榮公司的物流士為了方便穿梭商圈中運送貨品，騎乘的是電動3輪車；位於全台灣人口密度最高的中永和，台灣松下電腦旗下的電腦維修人員，也騎著電動3輪車載送維修的材料與工具，到府替用戶維修產品。在桃園市大溪老城區低碳寧靜轉運站示範區，物流業者的大貨車在轉運站卸下需配送的整卡車貨物後，配送員也是騎乘電動3輪車，魚貫進入大溪老城區運送貨品給住宅區客戶。

物流最後1哩路 靠它解決

根據《財訊》報導，物流業的配送工具正悄悄改變中！國內兩大電動3輪車品牌—宏佳騰和威剛科技旗下電動3輪車品牌威速登，今年都有許多案子陸續進行中，突然變得忙碌起來，令外界好奇，為何眼下電動3輪車會變得如此夯？

「因為關注全球綠能趨勢、ESG（環境保護、社會責任、公司治理），電動車取代燃油車已是大勢所趨，而AI（人工智慧）智能物流興起，剛好可以解決物流業最棘手的最後1哩路配送問題，所以我們決定投入。」威剛董事長陳立白分享威速登的成立起源，也清楚揭露當前電動3輪車興起的背後關鍵原因。

《財訊》分析，原來，電商的風起雲湧，迅速帶動著物流的需求水漲船高；但相對的，也讓物流業者逐漸面臨高碳排量而影響ESG、物流士缺口持續擴大、大規模的車隊也增加管理的難度等困境。但困境中總帶來新機會，也開闢出電動3輪車這塊新藍海市場。

2021年時，宏佳騰、威速登先後推出旗下首款電動3輪車，其中兩家品牌公司更跨界合作，由威速登主導電動3輪車的設計、威剛的新事業體—威剛動力開發最核心的零組件馬達與車體控制器（VCU）、宏佳騰負責打造車體、威潤負責車隊管理的車用衛星定位監控器開發、Gogoro（睿能創意）則負責換電系統，共同推出全台第1款的大型電動3輪車，宛如1個電動3輪車小聯盟。

「我們產品設計出來之後，好幾家物流業的老闆都跟我們說：『我們等你們這台等很久了』。」陳立白引以為傲地笑說，威速登的1台電動3輪車容積可達800公升、載重量可達200公斤，相當於8~10輛電動機車；此外，符合歐盟L5e-B法規對於轉向性能與轉彎能力要求，迴轉半徑僅有2.5米，可以更靈活地穿梭在大街小巷。