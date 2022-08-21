根據《財訊》報導，討論多時的「公益信託專章修法草案」，在去年11月終於進入立法院一讀程序；今年6月，獨立記者姚惠珍再與立委高嘉瑜、邱顯智，公開現行258個公益信託財務運用狀況，指出仍有財團透過公益信託避稅，而且公益支出率偏低、不斷轉投資，以及資訊不透明等亂象，呼籲朝野應及早修正《信託法》。

政府推動公益信託的立意良善，多數成立公益信託者也都有心投身公益，但由於法規未盡完備，讓公益信託變成少數企業避稅、集團控股的工具，因此各界積極推動修法，目的是讓公益信託能真正回歸成立初衷。惟近來有人認為，推動公益信託修法會「汙名化」有心投入的善心者，但實際情況是，現行法規的諸多漏洞已造成更大的不公平與不公益，相關單位若能盡早完成修補，才能真正讓公益信託擺脫被「汙名化」的窘境。

《財訊》長期關注公益信託議題，特別整理出外界較易誤解的3大爭議，作為「公益信託專章修法草案」可關注的修法方向：

收入支出都有爭議！資金運作應該更透明化

爭議1：公益信託成立的規模，不等於直接投入公益的金額。媒體報導，有委託人因不滿被媒體質疑，成立公益信託是為了避稅，想要終止契約、撤回捐贈款項，甚至不想再成立公益信託做公益，導致公益信託件數較2018年減少12件、金額減少127億元，減少的善款，足以讓弱勢團體斷炊。

《財訊》報導指出，實情是，公益信託成立的金額和規模，根本就不等於投入公益的金額。截至2021年底，國內共成立258個公益信託，總信託本金逾1200億元；其中，由台塑集團、宏泰建設、宏達電、漢民以及奇美5大財團所成立的10大公益信託資產，總市值就高達1043億元，占總公益信託規模近9成，但當年度10大信託的公益支出僅6.59億元，占其資產比率僅0.6%。投入公益與規模完全不成比例，是公益信託亟須修法的根本問題。

以宏泰集團的林堉璘宏泰教育文化公益基金為例，去年底資產達304.77億元，較上年成長了1%，但去年的公益支出為1.48億元，反較前年減少27%。相較之下，震旦集團的陳永泰公益信託，去年的資產規模雖小幅下滑，從15.46億元，略減為15.08億元，但公益支出反增至2.84億元，較前年成長88%。顯見一個公益信託的資產規模和公益投入，完全不是畫上等號。