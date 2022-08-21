和碩董事長童子賢「喬」了近兩個月、版本至少變動過3次的人事案，為何是這家營收破兆的電子組裝大廠，走出愈來愈「鴻海化」的關鍵決策？

科技業流傳了兩個多月、iPhone第二大組裝廠和碩的新任執行長，終於在8月11日揭曉。當天下午，一封由董事長童子賢署名，同時發給集團內員工、供應商、媒體的公開信，揭示這家營收破兆的企業，未來，也將走向雙執行長制。

巧合的是，2018年年底，最早由童子賢參與創辦、後來與其分家的華碩，也宣布由許先越、胡書賓擔任共同執行長，接手自從2008年華碩與和碩「雙碩」分家後，由沈振來執掌了10年的執行長棒子。

為什麼早在2016年就已進行過一次執行長交接的和碩，會選擇與華碩一樣的雙執行長制？這兩個新的執行長到底是誰？這樁人事案又將如何牽動未來的和碩？

也許，先了解這兩位新任執行長，就能嗅出其他問題的端倪。

鄧國彥、鄭光志

一路追隨童子賢至今

和碩這兩位新執行長，一位叫鄧國彥，另一位叫鄭光志，兩人都是從老華碩時代、也就是雙碩未分家前，就一路追隨童子賢。如果合併他們在華碩的年資，前者年資達27年，後者更達29年。

鄧國彥先前是和碩第五事業處、內部簡稱BU5的總經理，這個部門的產品是筆電、桌機與消費性電子，對應的最大客戶就是微軟（Microsoft）。事實上，微軟從2012年推出首款Surface系列筆電後，和碩就一路為它代工至今，過去8年來，微軟對和碩的營收占比，也是僅次於蘋果的第二大客戶。

「Johnson（鄧的英文名）以前就是在負責Dell、HP這些大客戶。」一名和碩基層主管說，「他的業務能力、生意手腕不錯，這幾年把微軟的生意維持得很好。」

相對於鄧國彥的業務能力出眾，鄭光志則給人一種較為「研發咖」的印象。淡江大學資訊工程所畢業的他，在和碩曾是研發中心的負責人，也歷練過負責華碩筆電代工的第一事業群、專司網通產品的第六事業群。去年起，他接手和碩子公司、網通設備廠「海華」科技總經理一職。

不過，鄭光志並非是那種書呆子型、成天埋首在實驗室的人。一名和碩高階主管形容：「Gary（鄭的英文名）平常是騎重型機車、戴手鍊、穿皮衣、一身勁裝進公司的人，不是一般人想像的工程師，很風騷的。」

一個，是業務能力強，操盤和碩第二大客戶、也是最大筆電客戶的微軟；另一個，是擅長帶領研發團隊，開發像是AR（擴增實境）眼鏡的未來型產品。

「很明顯，童先生安排雙CEO（執行長）的想法是：一個穩住本業，另一個負責更未來、更advance（前瞻）的產品與產業。」一名和碩集團高階經理人分析，「畢竟，和碩這一艘大船，現在是處於一個必須轉型、突破瓶頸的階段。」