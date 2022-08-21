在事業正要起飛的年紀提早退休，會是什麼體驗？又是如何做到？現年41歲的理財專家愛德卡克（Steve Adcock）早在35歲就實現財富自由，與年齡相仿的妻子提早退休，他所遵循的，竟是7個非主流的原則。

CNBC報導，2016年，愛德卡克累積到近100萬美元（折合新台幣約3000萬）的財富後，當時35歲的他辭去6位數高薪的軟體開發工作，並在幾個月後，和妻子一起提早退休，現在專職部落客兼理財專家。他說，雖然在30幾歲退休不容易，但財務自主還是能夠做到的。

愛德卡克能夠成為百萬富翁，結束每天朝九晚五的工作，他憑藉的並非傳統的理財觀念，而是7個許多人可能不認同的非主流觀念。

一、對公司「忠誠」會讓你變窮

跳槽是大幅加薪最好的方式之一。14年的職涯中，愛德卡克換了5次工作，每次都獲得15%-20%的薪資調幅，遠高通膨率。不過他補充，最好是在一間公司待至少一年。

二、大多富豪都是白手起家

研究公司Ramsey Solutions在2022年的報告中，74%的千禧世代都認為富豪是繼承財產而誕生，且過半嬰兒潮世代也認同。不過該機構實際調查1萬名富豪，79%沒有獲得任何遺產，反而多數人是藉由「持續投資、避免負債和聰明消費」致富。

愛德卡克表示，他所接觸的百萬富翁，大多也是白手起家，這確實給了他很大的動力往財務自由邁進。

三、伴侶會影響你的財務

愛德卡克說，他不少在20多歲成婚的友人，現在有些都因財務問題而婚姻關係緊繃。他表示，「我願意等待一個有相同財務價值觀的人」。如今，他擁有一個支持他的妻子，一樣的熱愛投資，一樣過著節儉的生活。

四、不需要非常忙碌

很多人認為忙碌是加速致富的途徑，但也會因此對身體造成負擔，愛德卡克一直都將健康放首位，只有這樣，才能活得更快樂、更有活力，且更有創造力跟生產力，「再多的錢也不值得你忽視身心健康」。

五、貧窮的出身不代表無法存錢

愛德卡克出身低收入戶家庭，爺爺跟父親都守不住錢財，因此他意識到儲蓄和投資的重要性，且提醒自己，卡債會破壞財務的穩定。

六、名校不代表財富

雖然學位是通往成功的助力，但成功與否，取決於你畢業後做了什麼。愛德卡克不是畢業於常春藤盟校，他存了一筆應急基金，並以每個月收入的10%進行投資，才得以實現他舒適的退休生活。

七、熱情不能當飯吃

一些知名富豪會說，他們是追隨熱情而成功，但這其實不適用於所有人。愛德卡克解釋，對多數人而言，從優勢選擇工作比熱情更容易，「人們追隨的熱情往往側重創造領域，但這通常很難獲得高薪」。

以愛德卡克為例，他喜歡攝影，但卻選擇他所擅長的軟體開發工作，兩者之間的薪水天差地別。他說，「如今提早退休，他有更多時間來享受他的熱情」。