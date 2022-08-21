通膨風險侵蝕到民眾消費支出，必須在食物、汽油和水電油氣等必要性支出大增，影響到對PC/NB和智慧型手機的需求。當各家的智慧型手機銷售量下降之際，唯獨蘋果宣布將在九月中旬發表的iPhone 14新機的第一波向供應鏈拉貨和去年一樣至少維持九千萬支，預估iPhone 14拉貨量和去年一樣的二．二億支。蘋果高層對iPhone 14銷售量深具信心，這樣的心態同時反映到自身股價上。蘋果股價從六月中旬低點至今的累積反彈幅度超過三三％，股價重回歷史高價區，資本市值膨脹到二．七八兆美元，市值超越沙美石油，重新回到全球最大資本市值企業寶座。

蘋果高層有這樣的底氣並非空穴來風，而是iPhone 13銷售量太好，逆勢全球智慧型手機銷售量下滑的趨勢。去年上半年後疫情時期歐美消費者支出強勁成長，帶動當時PC/NB和智慧型手機銷售量成長。後疫情時期遠距教學、視訊會議需求強勁，是智慧型手機和電腦銷售量大成長的原因。當時購買ＰＣ、智慧型手機的消費者至今還沒有達到換機年限，加上全球經濟成長出現變數，通膨、升息和經濟衰退烏雲籠罩，都影響到智慧型手機的需求。

據研究機構Canalys統計，全球第二季智慧型手機出貨量大跌九％，預估全年智慧型手機銷售量將會比去年萎縮三．五％。各品牌市占率中，三星電子以二一％市占率居龍頭，蘋果以十七％居第二。若和去年同期相比，三星電子市占率和去年同期差不多，但蘋果的市占率卻從十五％成長到十七％，是全球前五大智慧型手機製造商中銷售量唯一逆勢成長的廠商。Canalys指出，iPhone 13的銷售量在市場維持強勁成長是主因。至於小米、Oppo和Vivo等靠中國市場的智慧型手機製造業者，受到中國內需市場疲弱，疫情、封城影響需求，他們的銷售量都出現兩位數衰退，在全球智慧型手機市占率分別是十四％、十％和九％。

iPhone 13銷量強勁成長

iPhone 13從去年九月下旬銷售至今銷售強勁，主要是因為二○一七年蘋果推出首款5G iPnone X問世到去年為止已有四年，部分蘋果消費者出現換機需求。另一方面，去年iPhone 13在零組件漲價以及當時供應鏈拉貨不順，整機成本上揚到四三八美元，占總售價的三六．五％。去年蘋果的售價和iPhone 12一樣，以至於帶動整體iPhone銷售量強勁成長。iPhone從二○○七年推出至今，該有的功能都已附加在手機上。現在蘋果要做的是讓終端產品的iPhone、iPad、Apple Watch的功能相互連結，給終端用戶更好的用戶體驗，這是其他智慧型手機業者還辦不到的事。蘋果強大的生態圈，帶動蘋果iOS平台用戶不斷成長，這幾年越來越多Android平台用戶轉為iOS平台。

囊括高階手機六成市場

日本蘋果情報網六月底引述市調機構Counterpoint的調查指出，今年第一季（一～三月）全球售價在四○○美元以上的高階智慧型手機比去年同期萎縮八％，但比整體智慧型手機市場萎縮的十％略好。就個別廠商來看，受惠iPhone 13系列產品銷售熱絡，當季果蘋果高階智慧型手機的市占率突破六成、來到六二％，比去年同期上揚五％，在高階手機市場中穩居龍頭地位，且市占率是最大競爭對手三星電子接近四倍水準。三星電子在高階手機市占率為十六％，比去年同期萎縮二％。華為的市占率急速萎縮，只剩下三％。

據Counterpoint的這份報告，全球最暢銷的智慧型手機前四名都被蘋果囊括，分別是iPhone 13、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro以及iPhone 12，三星電子銷售最好智慧型手機的Galaxy S22 Ultra 5G只排上第五名，不敵上述iPhone的熱門機種。去年蘋果iPhone的獲利占全球智慧型手機獲利的七五％，以今年iPhone在高階手機和整體手機市場都比去年同期有相當程度的成長幅度下，今年iPhone的獲利有可能占全球智慧型手機獲利的八成。

即將要在九月中旬推出的iPhone 14，第一波已經陸續向上游供應鏈拉貨。由於iPhone 13銷售業績表現亮眼，蘋果不畏景氣可能下滑的逆風維持至少和去年同樣的拉貨水準。二○二一年以前蘋果第一波拉貨約七五○○萬支，去年的第一波拉貨數量提高到九千萬支，今年的拉貨數量至少和去年一樣，甚至有些研究機構預估今年第一波的拉貨數量還可能會比去年的拉貨水準高約五％，最高有機會達到九五○○萬支。至於第二波以後的拉貨數量要則會根據第一波的銷售量來做調整。蘋果高層認為，高階用戶是他們首先要爭取的客戶群，蘋果高層也認為，有信心從Android平台爭取新用戶。基於上述理由，iPhone 14第一波向供應鏈拉貨數量至少會和去年一樣的水準。

iPhone 14規格曝光

根據MacRumors整理蘋果即將發表的iPhone 14規格中，預期外觀變化不大，但會採用由台積電五奈米製程代工的A15微處理器，以支援iPhone 14的更好的影像、圖片體驗，甚至作為未來蘋果可能跨入元宇宙的入門款準備。今年iPhone系列可能淘汰五．四吋的iPhone mini，iPhone 14標準款螢幕為六．一寸，iPhone 14 Max螢幕為六．七吋。瀏海螢幕仍會存在、沒有ProMotion，相機的超廣角鏡頭功能會增強，前鏡頭增強為f/1.9光圈和自動對焦功能、6GB記憶體、WiFi無線6E，基本款售價從七九九美元起跳。

蘋果上季（二○二二會計年度第三季）總營收八三○億美元，創下蘋果有史以來最佳第三季的紀錄，雖然僅年增二％，若和其他科技股相比，蘋果在全球景氣逆風下維持正常成長已經非常難得。今年以來，全球經濟面臨通膨壓力，俄烏戰爭嚴重衝擊歐洲原來的能源供應鏈，加劇歐洲通膨風險比其他地區更高。還有中國今年三月下旬突如其來因為疫情而封控，連全球最繁忙港口的上海都遭封城，重創全球供應鏈，同時影響中國內需市場表現。

蘋果獲利也靠iPhone

全球經濟景氣面臨諸多變數，蘋果上季在美洲市場的營收比年增四．五％、三七四．七億美元，歐洲在俄烏戰爭爆發下，上季蘋果在歐洲市場的營收還有年增一．八％的表現，成為一九二．九億美元。蘋果在歐洲市場能有這樣的表現，iPhone 13在歐洲市場銷售量不錯應該是主因。不過，中國封控真的對蘋果產品在中國市場銷售造成影響，上季蘋果在大中華市場銷售額僅一四六億美元，比去年同期減少一．一％，在日本市場的營收更出現年減十五．七％，上季營收為五四．五億美元。

就蘋果的產品別來看，來自iPhone營收達四○六．七億美元，比去年同期成長三％，並高於市場先前預期的三八三．三億美元，iPhone在蘋果整體營收占比達到四九％，凸顯iPhone產品對蘋果的重要性。消費者對ＰＣ需求下降，造成上季蘋果在麥金塔電腦和iPad營收分別出現年減十％、二％表現，這兩項產品的表現中麥金電腦低於市場預期，而iPad的營收略高於市場預期。蘋果在AirPods和Apple Watch的銷售也出現年減八％、成為八○．八億美元，低於市場預期的八八．六億美元，消費性電子產品需求疲弱也影響蘋果相關產品的表現。

蘋果上季的終端產品只有iPhone維持年增率正成長和超過市場先前預估，幸好蘋果還有來自iCloud、Apple Music的服務部門，該部門營收年增十二％、達到一九六億美元，年增率表現不錯卻小幅低於市場預估的一九七億美元。從上季蘋果產品的銷售表現來看，上季蘋果整體業績能優於市場預期，大部分都要歸功於iPhone的銷售成長，抵銷其他產品銷售衰退。

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